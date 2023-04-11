Концессии в ЖКХ вызывают рост коммунальных тарифов

Государственные активы на триллионы рублей отдавались просто так. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Без проведения конкурса

Как показывает проведенное группой компаний и юристами расследование, российский рынок концессий стремительно перерастает в формирование монополий в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и других значимых социальных отраслях. Такой вывод напрашивается на основе 65 судебных исков к администрациям различных уровней в 30 субъектах РФ.

Практика подтверждает, что концессии заключаются с инициативным, то есть первым подавшим заявку, инвестором без проведения конкурса. Подобным образом за последние годы объекты жизнеобеспечения в десятках крупных городов были переданы частным инвесторам, что привело к необоснованному росту коммунальных тарифов. Стоит обратить отдельное внимание, что по своей природе данные объекты являются естественными монополиями, то есть не имеют альтернативы, второй водопровод в квартиру провести невозможно.

Концессионное соглашение во всем мире является прогрессивным внебюджетным инвестиционным инструментом выгодным как государству, так и бизнесу. Концессия способна развить и увеличить положительные макроэкономические показатели экономики любого государства за счет привлечения в создание государственных объектов коммерческих инвестиции. Именно, в связи со стратегической важностью концессионных соглашений Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года обозначил государственно-частное партнерство (ГЧП) как одну из важнейших задач, обеспечивающих стратегию развития экономики страны. Федеральный Закон «О концессионных соглашениях» №115 применяется по аналогии 44-ФЗ – кто более соответствует критериям и предложил лучшие условия, в том числе меньшую цену – тот и заключает контракт. То есть предполагает открытую конкуренцию. Инвестор может предложить создать за свои средства тот или иной объект для государства. После подачи такой заявки государство размещает его предложение на торговой площадке и ждет 45 дней. В случае появления хотя бы еще одного участника требуется обязательный конкурс. Виктор Хмарин всегда действует публично и заходит одноименными компаниями, в частности ООО «Хмарин и партнеры», в капитал компаний – концессионеров и обеспечивает полную прозрачность своего владения и участия.

Однако ни в одном из 65 случаях, где таким участником были компании, связанные с АБ «Хмарин и партнеры», заказчик – орган государственной власти конкурс не провел. Все заявки, были отклонены, а концессии отданы инициативному, то есть первому инвестору.

Заявка ушла в шредер

Причины отклонения заявок были самые различные, но они всегда находились. Например, заявка называлась «Предложением» и поэтому не рассматривалась. Заявка поступила «Почтой России», а не была передана курьером. Заявка в полном объеме ушла в шредер и даже трек-номера почтовых переводов, указывающих путь заявки до самого кабинета конкурсной комиссии администрации – не убедил в ее наличии. «Терялись» и по 2 заявки одновременно.

При этом в федеральном законе четко определено, что при наличии любого другого заинтересованного инвестора должен быть проведен конкурс и государство должно получить наиболее выгодное коммерческое предложение в своих интересах. Из 65 подобных процедур на несколько триллионов рублей, поданных проектной группы Виктора Хмарина – по факту не проведено ни одного конкурса.

Ни одно из судебных делопроизводств, в которых после незаконных отклонений и не проведения конкурсов АБ «Хмарин и партнеры» приняло участие в 2020-2022 годах, не закончилось в пользу проведения конкурса.

Ни одно из судебных делопроизводств, в которых после незаконных отклонений и не проведения конкурсов АБ «Хмарин и партнеры» приняло участие в 2020-2022 годах, не закончилось в пользу проведения конкурса.

Триллионные активы отдавались просто так

Существует конкретный случай, когда на процедуру было подано сразу 6 заявок от других инвесторов и все 6 были отклонены, а концессия заключена с инициативным инвестором без проведения конкурса. Можно ли представить, что бы в 44-ФЗ отклонялись все участники и «нужный» участник выбирался заказчиком без конкурса и падения цены? Однако на концессионном рынке нашей страны такое возможно, что из 65 поданных заявок все без исключения по разным причинам не были рассмотрены.

Государственные активы на триллионы рублей отдавались просто так. Каждое указанное судебное дело при подаче в суд было досконально проработано группой специалистов, в которую входили финансисты, юристы, специалисты ФАС, прокуратуры и прочие. Все нарушения были четко зафиксированы и отображены в исках, подвергнуты законодательной экспертизе.

Если даже подумать с точки зрения живой логики – судебный иск должен обязать исполнительный орган власти провести конкурс, а не отдать объект в «конкретные» руки с причинением государству миллиардных убытков, как можно такой иск не удовлетворить? При этом каждое дело подавалось кроме судебной инстанции в органы прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Однако ни одно из судебных делопроизводств, из вышеперечисленных 65 штук, в которых после незаконных отклонений и не проведения конкурсов АБ «Хмарин и партнеры» приняло участие в 2020-2022 годах, не закончилось в пользу проведения конкурса.

Ни в одном из 65 случаях, где таким участником были компании, связанные с АБ «Хмарин и партнеры», заказчик – орган государственной власти конкурс не провел.

6 инвесторов на ТКО

Ряд судебных процессов, где АБ «Хмарин и партнеры» оспаривает заключение концессионного соглашения без конкурса, еще в разгаре. Однако концессионеры в Тамбовской и Московской областях, с кем концессии подписаны безальтернативно с гарантированной государством выручки по концессии до 160 млрд рублей, уже получают прибыль за счет повышением тарифов для населения. В Республики Карелия инициативному участнику без конкурса досталась многомиллиардная концессия в сфере ТКО. Этому же концессионеру из государственной собственности был выведен и бесплатно передан контрольный пакет местного регионального мусорного оператора. В концессии Карелии по ТКО, желающие инвестора не просто были. Их насчиталось шесть. Но все заявки отклонены, так как ни одна из них не была признана соответствующей, хотя, как можно было, не проведя конкурс, установить, что все 6 заявок не соответствовали?

Так как компании группы Виктора Хмарина подавали заявки «без договорняков» ни одной концессии заключено по итогу не было. Также не были услышаны законные доводы и в судебных инстанциях.

Гарантии незыблемы

Все заключенные с нарушением действующего федерального законодательства концессии и по сей день продолжают работать.

Государство лишается не просто имущества на триллионы рублей, но и терпит прямые убытки, исчисляемые миллиардами, поскольку выданную на 49 лет концессию можно считать полной приватизацией актива. При этом малый и средний бизнес к данному сегменту не допускается, а государственные корпорации бездействуют.

Сфера ЖКХ - сама по себе естественная монополия. Жители не могут установить у себя в квартире новый трубопровод или канализацию, так как все централизовано. Значит, государство должно оставаться гарантом и участником концессионных соглашений.

Существуют же частные медицинские центры и клиники, но есть и государственные, где любой гражданин под контролем государства может получить бесплатную медицинскую помощь. Есть хорошо сделанные, в том числе по концессии, платные автомобильные дороги, но всегда рядом есть такая же государственная бесплатная дорога, по которой можно добраться до необходимого пункта назначения и таких примеров масса.

Существует целый ряд сфер, где государственные конституционные гарантии перед гражданами незыблемы. Их сохранения и добивается АБ «Хмарин и партнеры».