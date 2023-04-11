В Рыбинске задержан подозреваемый в убийстве троих мужчин, трупы которых были найдены в квартире на улице Черепанова

В Рыбинске задержан 32-летний мужчина, который, по версии следствия, причастен к убийству троих человек. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сотрудники регионального СКР и УМВД по Ярославской области задержали 32-летнего мужчину, который, по версии следствия, причастен к убийству троих человек. Их трупы 7 апреля были обнаружены в квартире многоэтажки на улице Черепанова в Рыбинске.

- Во время конфликта в ходе распития спиртных напитков троим мужчинам были нанесены телесные повреждения, от которых они скончались. Подозреваемый с места преступления скрылся, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Применив современную криминалистическую технику, сотрудники управления подтвердили причастность злоумышленника к совершению убийств.

Тела, прежде чем их нашли, пролежали в комнатах несколько дней. Сейчас уже известно, что погибшие – местные жители 1980, 1981 и 1987 годов рождения. Среди них и хозяин квартиры.

Из-за чего начался конфликт, задержанный толком не смог объяснить. И злоумышленник, и его жертвы вели асоциальный образ жизни, а квартира, в которой было совершено преступление, у соседей пользовалась дурной славой. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, подозреваемый уже не раз был судим.

Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц», продолжается.