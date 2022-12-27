В Ярославле родителей-педофилов осудили за систематические изнасилования 13-летней девочки

Мать и отчима признали виновными в изнасиловании 13-летней дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле вынесли приговор 32-летнему иностранцу, который на протяжении долгого времени насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Мать девочки о сексуальных пристрастиях мужа знала, но не только не противилась им, а наоборот, принимала в извращениях активное участие.

Дикая подноготная ярославской семьи, в которой воспитывались шестеро детей, выплыла наружу в январе этого года.

- Муж-иностранец, жена русская, ей 36 лет. У них пять совместных детей и одна девочка ее, от первого брака. В январе мужчина избил супругу, она вызвала полицию и полицейским рассказала, что ее муж пытался изнасиловать падчерицу, - рассказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.

Естественно, полицейские начали разговаривать с девочкой и то, что они услышали, повергло взрослых видавших виды мужчин в шок. Подключился следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое в октябре передали в суд.

- Мужчина признан виновным в совершении изнасилования и в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней. Также совместно с супругой они признаны виновными в совершении иных действий сексуального характера, группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Отчим не только насиловал, но и избивал 13-летнюю девочку, чтобы она перестала сопротивляться. Взрослый сильный мужчина бил ребенка по лицу и голове, однажды, намотав волосы на кулак, ударил головой о кровать. За всем происходящим наблюдала ее мать и ничего не делала, чтобы остановить своего мужа-извращенца. Более того, периодически она присоединялась к нему.

- С конца марта по конец декабря 2021 года супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор. Не менее семи раз они совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, - рассказали в региональном СКР.

Отчим-педофил получил 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его жену приговорили к восьми годам лишения свободы. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Девочка, которой за время следствия уже исполнилось 14 лет, сейчас находится в детском доме.

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