Призвание - дороги и мосты

Керченский мост. ФОТО: АО «ДиМ»

23 ноября 1947 года приказом МПС на базе Мостопоезда №411 станции Запорожье Сталинской железной дороги был сформирован Мостоотряд-6. Это был переходный период от войны к миру. Страна поднималась из руин, возрождались города и села.

Традиции мостостроителей России

Работа по сооружению новых мостов началась в г. Запорожье через реку Новый Днепр. С тех пор Мостоотряд-6 ни на день не прекращал свою деятельность.

С 1953 по 1958 год мостостроители работали в Татарской АССР. За 5 лет они построили 28 мостов и путепроводов под железнодорожную нагрузку, а также 6 автодорожных мостов и свыше одного километра волжской набережной.

Мост через Кожуховский затон. ФОТО: АО «ДиМ»

С 1958 года Мостоотряд-6 специализируется на строительстве внеклассных мостов через реку Волгу. Первый такой мост был построен в Ярославской области - в Рыбинске.

В 1959 году был создан Ярославский участок Мостоотряда. После сдачи моста в Рыбинске в 1963 году Мостоотряд в полном составе был передислоцирован в Ярославль. Переезд в Ярославль был вызван необходимостью строительства нового моста и замены парома, давно не справлявшегося с автомобильным потоком на север - в Вологду, Архангельск, Коми АССР.

За 75 лет существования Мостоотрядом-6 (теперь это филиал АО «Дороги и Мосты») построено огромное количество объектов, значительно выросли качественный уровень строительства и профессиональный уровень коллектива. Накопленный производственный опыт, высокий инженерно-технический потенциал позволяют достойно справляться с новыми требованиями настоящего времени, выдерживать высокую конкуренцию, продолжать лучшие традиции российских мостостроителей. Применение новых технологий, высокое качество работ, а также профессионализм работников обеспечивают Мостоотряду-6 возможность увеличивать темпы строительства, соблюдая установленные сроки.

Съезд с ул. Нижегородской на Третье Транспортное Кольцо и с Третьего Транспортного Кольца на Рязанский проспект. ФОТО: АО «ДиМ»

На счету Мостоотряда-6 - десятки железнодорожных и автомобильных мостов, путепроводов, набережных, причалов, подземных переходов, пешеходных тоннелей по всей территории России, а также в странах СНГ.

За эти годы было построено и отремонтировано более 350 объектов. Наличие опыта сооружения сложнейших инфраструктурных объектов, высокопрофессиональный коллектив и мощная производственная база позволяют строителям успешно работать на сложных и ответственных объектах.

Южный участок северо-восточной хорды, Москва. ФОТО: АО «ДиМ»

От Москвы до Керченского пролива

За последние 5 лет Мостоотрядом-6 были построены:

- Южный участок СЗХ, 9-й этап. Транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с ул. Генерала Дорохова;

- Южный участок СЗХ, 7-й этап. От улицы Мосфильмовской до Аминьевского шоссе. 7.1 Основная магистраль от Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова;

- Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Автомобильная и железная дороги;

- Сокольническая линия Московского метрополитена на участке от станции «Саларьево» до станции «Столбово»;

Южный участок северо-западной хорды, Москва. 7 этап. От ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе. ФОТО: АО «ДиМ»

- Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Мост через Кожуховский затон р. Москвы;

- ЮВХ «Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления МЖД, соединяющей Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью». Этап 1. «Строительство путепровода от связки ТТК через ж/д пути Курского направления МЖД».

Южный участок северо-восточной хорды, Москва. ФОТО: АО «ДиМ»

Работа продолжается

Сейчас ярославские мостостроители ведут строительство следующих объектов:

- Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московского железнодорожного узла;

- ЮВХ «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Этап 2;

- ЮВХ «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Этап 1;

Южный участок северо-восточной хорды, Москва. ФОТО: АО «ДиМ»

- М-12. «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 8-й этап, км 663 - км 729 с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан. Основной этап. Мостовой переход через р. Волгу.

Администрация и профсоюзный комитет поздравляют всех работников Мостоотряда-6 с 75-летним юбилеем. Желаем долгих, насыщенных и интересных лет жизни, крепкого здоровья, ударного труда и достижения новых высот!

Администрация и профсоюзный комитет филиала Акционерного общества «Дороги и Мосты» Мостоотряд-6.