Режим работы общественного транспорта Рыбинска в новогодние праздники

Администрация Рыбинска опубликовала график работы общественного транспорта 31 декабря и 1 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Рыбинска опубликовала график работы общественного транспорта 31 декабря и 1 января.

31 декабря

Автобусы

Автобус маршрута №1 будет работать по расписанию выходного дня. В последний рейс от ПАТП №1 транспорт отправится в 21:45, от улицы Буксирной – в 22:32.

Последний рейс автобуса №2 от ПАТП-1 назначен на 21:58, от завода «Призма» - на 22:23.

Автобус №16 в свой последний рейс 31 декабря отправится от железнодорожного вокзала до микрорайона ГЭС в 21:30, от больницы №3 – в 21:47, от микрорайона ГЭС – в 21:22.

Троллейбусы

- №1 – последний рейс от улицы Расторгуева в 20:30,

- №4 – последний рейс от улицы Расторгуева в 20:23,

- №5 – последний рейс от троллейбусного парка в 19:49,

- №6 – последний рейс от троллейбусного парка в 20:12.

Остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

1 января

Автобусы

Автобус №1 начнет и закончит свою работу без изменений. Однако интервал движения будет увеличен до 35 минут.

Первый автобус №3 поедет от железнодорожного вокзала в 07:35, от больницы №4 – в 07:00. Интервал между машинами увеличен до 40 минут.

Автобус №5 в первый рейс выйдет в 09:50 (от железнодорожного вокзала).

Маршрут №6 от ПАТП №1 отъедет в 10:15, от Скомороховой Горы – в 11:00.

Автобус №8 от Соборной площади отойдет в 06:02. Интервал движения с 06:02 до 12:38 будет увеличен до 36 минут.

Автобус по маршруту №10 в первый рейс от троллейбусного парка отправится в 08:40, от завода «Призма» - также в 08:40. Интервал между машинами увеличен до 40 минут.

Автобус №12 от ПАТП-1 отправится в 05:00, от «Призмы» - в 05:26. Интервал движения автобусов на маршруте с 05:00 до 07:00 увеличен до 35-40 минут.

Маршрут №14 от больницы №4 уйдет в 07:10, от ГЭС-14 в 07:43.

Автобус №16 в первый рейс от железнодорожного вокзала отправится в 06:32, в первый рейс от больницы №3 - в 06:42, в первый рейс от микрорайона ГЭС - в 06:50.

У маршрута №19 первый рейс от Соборной площади назначен на 09:33.

Автобусы №2, №7, №9, №15, №29 ходить не будут.

Маршрут №11 и №20 работать будут без изменений.

Троллейбусы

- №1 – первый рейс от улицы Расторгуева в 06:23,

- №4 – первый рейс от улицы Расторгуева в 06:42,

- №5 – первый рейс от троллейбусного парка в 06:37,

- №6 – первый рейс от троллейбусного парка в 06:49.

Остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.