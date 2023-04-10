Костромич, желая получать пассивный доход, отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей

Костромич отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В полицию Костромы обратился 42-летний местный житель. Мужчина связался с мошенниками, но понял это, только когда остался без 3,5 миллионов рублей.

В одной из соцсетей будущий потерпевший увидел объявление с заманчивым предложением. Он перешел по ссылке, оставил свой телефон и очень скоро ему позвонила девушка.

- Она объяснила суть пассивного дохода - в данном случае это было инвестирование в крупную газовую компанию, и уверила, что сама таким образом обогатилась. дальнейшее общение продолжилось в мессенджере, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

На сайте фондовой биржи мужчина создал личный кабинет и сразу же внес на счет 50 тысяч рублей. На протяжении недели костромич наблюдал, как растет его доход и даже сумел вывести выигрыш в размере аж целой тысячи рублей. После этого жертва мошенников окончательно перестала сомневаться в честности всего происходящего и начала играть по-крупному.

- Со ставок на акции консультант предложила перейти на драгоценные металлы, пояснив, что таким образом выгода будет намного больше. Ослепленный открывающимися перспективами мужчина перевел на счет сразу полмиллиона рублей, а затем в течении месяца еще почти 3 миллиона на банковские реквизиты, продиктованные аферисткой, - сообщили в полиции.

Осознание того, что находится под влиянием мошенников к костромичу пришло лишь тогда, когда он попытался вывести выигрыш, а собеседница начала игнорировать его запросы. Вот тогда мужчина понял, что его обманули.