Трех жителей Ивановской области оштрафовали за татуировки

Трех осужденных из Ивановской области оштрафовали за татуировки. Фото: Борис КОКУРИН

Трое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ивановской области, осуждены за публичную демонстрацию экстремистских и нацистских символов. Мужчины накололи на своих телах запрещенные в России нацистские знаки и знаки "Арестантского уголовного единства", организации, решением Верховного суда от 17 августа 2020 года признанной в нашей стране экстремистской.

- Каждому заключенному назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов юрисдикции Ивановской области.

Постановления в законную силу не вступили. У осужденных есть срок на их обжалование.