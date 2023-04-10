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Иваново10 апреля 2023 16:24

Трех жителей Ивановской области оштрафовали за татуировки

Мужчины накололи на своих телах запрещенные в России символы
Полина Вачнадзе
Трех осужденных из Ивановской области оштрафовали за татуировки.

Трех осужденных из Ивановской области оштрафовали за татуировки.

Фото: Борис КОКУРИН

Трое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ивановской области, осуждены за публичную демонстрацию экстремистских и нацистских символов. Мужчины накололи на своих телах запрещенные в России нацистские знаки и знаки "Арестантского уголовного единства", организации, решением Верховного суда от 17 августа 2020 года признанной в нашей стране экстремистской.

- Каждому заключенному назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов юрисдикции Ивановской области.

Постановления в законную силу не вступили. У осужденных есть срок на их обжалование.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ