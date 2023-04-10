В Рыбинске арестован водитель, который пьяный сел за руль и насмерть сбил двух братьев 8 и 10 лет

Суд арестовал рыбинца Ивана Огурцова, под колесами машины которого погибли два маленьких брата. ФОТО: Ярославский областной суд

Суд Рыбинска заключил под стражу 29-летнего Ивана Огурцова. Вечером 9 апреля пьяный мужчина не справился с управлением "Форда" и выехал на тротуар Волжской набережной. Под колеса иномарки попали двоюродные братья 8 и 10 лет. Ребята ехали по пешеходной зоне на самокате и велосипеде.

От полученных травм один ребенок скончался на месте ДТП, второй - в машине скорой помощи по дороге в больницу. Иван Огурцов с места аварии скрылся, его задержали очевидцы.

- Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Ивана Огурцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 9 июня 2023 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как оказалось, это место на Волжской набережной давно пользовалось дурной славой - здесь произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Местные жители не раз просили городские власти установить между проезжей частью и пешеходной зоной ограждение.

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