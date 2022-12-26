Михаил Евраев: «Власть будет общаться с людьми в формате открытого диалога»

Михаил Евраев : - Живое общение в формате «вопрос-ответ» даст людям четкое понимание того, что происходит в регионе. Фото: Правительство Ярославской области

– Власть стремится быть более открытой, цель таких встреч – прямой диалог и стремление получить обратную связь, – отметил глава региона Михаил Евраев на оперативном совещании в правительстве области 26 декабря. – Живое общение в формате «вопрос-ответ» даст людям четкое понимание того, что происходит в регионе, какие цели поставлены и что мы делаем для их достижения. Граждане должны общаться с властью, а власть – их слышать.

Предполагается, что руководители и специалисты различных департаментов правительства области и главы администраций регулярно будут встречаться с населением и отвечать на актуальные для людей вопросы. Как сообщает правительство области, приглашать на такие мероприятия будут всех желающих. Планируется охватить все районы и городские округа. Местом проведения встреч станут вместительные помещения – такие, как клубы или дома культуры в районах и городских округах.