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Общество26 декабря 2022 11:07

Проекты Рыбинска и Ростова стали победителями VII Всероссийского конкурса благоустройства

Об этом сообщило правительство Ярославской области
Мария СОКОЛОВА
Федеральный грант, выигранный Ростовом, будет направлен на благоустройство центральной части города.

Федеральный грант, выигранный Ростовом, будет направлен на благоустройство центральной части города.

Фото: Правительство Ярославской области

Объявлены победители VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

В категории «Малые города от 100 тысяч до 200 тысяч человек» грант получит Рыбинск. Там будет реализован проект «Бульвар реки Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие бульварной улицы и набережной реки Черемухи». В номинации «Малые города с численностью населения до 50 тысяч человек» победил проект Ростова. Федеральный грант будет направлен на благоустройство центральной части города.

– Поздравляю победителей! Поддержим проекты из областного бюджета. Благодарю Минстрой за дополнительные возможности для развития и преображения наших городов, – сказал глава региона Михаил Евраев. – Реализацию проектов начнем уже со следующего года.

Как поясняет областное правительство, Всероссийский конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018-го.

Ярославская область при активной помощи муниципалам по созданию проектов для конкурса правительством региона участвует в нем с того же года. За это время его победителями становились Тутаев, Мышкин, Ростов Великий, Пошехонье, Данилов, Углич, Переславль-Залесский.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ