Проекты Рыбинска и Ростова стали победителями VII Всероссийского конкурса благоустройства

Федеральный грант, выигранный Ростовом, будет направлен на благоустройство центральной части города. Фото: Правительство Ярославской области

Объявлены победители VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

В категории «Малые города от 100 тысяч до 200 тысяч человек» грант получит Рыбинск. Там будет реализован проект «Бульвар реки Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие бульварной улицы и набережной реки Черемухи». В номинации «Малые города с численностью населения до 50 тысяч человек» победил проект Ростова. Федеральный грант будет направлен на благоустройство центральной части города.

– Поздравляю победителей! Поддержим проекты из областного бюджета. Благодарю Минстрой за дополнительные возможности для развития и преображения наших городов, – сказал глава региона Михаил Евраев. – Реализацию проектов начнем уже со следующего года.

Как поясняет областное правительство, Всероссийский конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018-го.

Ярославская область при активной помощи муниципалам по созданию проектов для конкурса правительством региона участвует в нем с того же года. За это время его победителями становились Тутаев, Мышкин, Ростов Великий, Пошехонье, Данилов, Углич, Переславль-Залесский.