Костромская область заняла 67-е место в рейтинге качества жизни регионов

Костромская область с показателем в 41 балл попала на 67-е месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты агентства РИА составили рейтинг регионов России по уровню жизни. Костромская область с показателем в 41 балл попала на 67-е месте.

Эксперты оценивали уровень жизни по следующим показателям: качеству жизни населения, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-техническому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

У ближайших соседей ситуация значительно лучше. Ярославская область заняла в рейтинге 29 место, Владимирская – 34-е, Ивановская – 65-е.

В лидерах, согласно исследованию, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А аутсайдерах – Республика Ингушетия, Еврейский АО и Республика Тыва.