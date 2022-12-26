Ивановская область заняла 65-е место в рейтинге качества жизни регионов

Ивановская область с показателем в 41,6 балла, оказалась на 65-м месте по уровню жизни. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Эксперты агентства РИА составили рейтинг регионов России по уровню жизни. Ивановская область с показателем в 41,6 балла, оказалась на 65-м месте.

У ближайших соседей ситуация значительно лучше. Ярославская область заняла 29 позицию, Владимирская – 34-ю. Хуже обстоят дела в Костромском регионе – он по уровню жизни находится на 67-м месте.

В лидерах Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А аутсайдерах – Республика Ингушетия, Еврейский АО и Республика Тыва.

Эксперты оценивали уровень жизни по следующим показателям: по качеству жизни населения, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-техническому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.