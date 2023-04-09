В Рыбинске при пожаре в жилом доме погиб 65-летний мужчина

Медикам не удалось спасти местного жителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске сегодня, 9 апреля, ночью произошел пожар, который привел к трагедии. Возгорание произошло в жилом доме №26 на улице Моторостроителей.

Сообщение спасателям поступило в 01:21, пожар удалось ликвидировать через полтора часа. Местный житель, 65-летний мужчина, погиб в пожаре, медикам не удалось его спасти.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.