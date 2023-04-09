Михаил Евраев: «Будем делать ставку на лесопереработку, а не вывоз кругляка»

Михаил Евраев: - Всем предпринимателям, которые готовы работать цивилизованно в нашем регионе, будем помогать. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом заявил губернатор Михаил Евраев в ходе рабочей поездки в Любимский район.

– Все, кто работает в сфере лесозаготовки, должны понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы в регионе развивалась обрабатывающая промышленность, создавались новые рабочие места, – сказал Михаил Евраев. – Это касается и Любимского, и Первомайского, и Пошехонского районов, и ряда других, которые в настоящее время, на мой взгляд, подвергаются варварскому разграблению. Необходимо делать на местах лесопереработку. Всем предпринимателям, которые готовы работать цивилизованно в Ярославской области, будем помогать.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжится работа по развертыванию системы весогабаритного контроля для защиты дорог, в том числе от воздействия лесовозов.

Как отметил губернатор, на сегодняшний день в Ярославской области действует более 350 договоров аренды лесных участков. В 2022 году в регионе при контроле правительства области было заготовлено порядка 1 млн 200 кубометров древесины хвойных и мягколиственных пород.

Каждый арендатор, вид использования участка у которого – для заготовки древесины, по окончании рубки согласно закону обязан в течение двух лет провести работы по лесовосстановлению. За соблюдением этих требований строго следят структуры правительства области.

Губернатор в ходе визита в Любимский район провел встречу с жителями деревни Вахромейка. На встрече жители пожаловались главе региона на плохое состояние почтовых отделений – в одном из них проваливается пол.

Михаил Евраев сообщил, что в регионе в этом году будет проверено порядка 38 пунктов связи – этой работой совместно с Почтой России теперь занимается «Губернаторский контроль». Отделение в Вахромейке, где проходила встреча с жителями, планируется включить в план ремонта на следующий год.

Также жители попросили сделать тротуар на мосту через реку Учу, чтобы можно было безопасно ходить по нему пешком. Этой работой по поручению Михаила Евраева займется департамент дорожного хозяйства.

Отвечая на вопросы про ремонт дорог, глава региона сообщил, что Любимский район в этом году получил на приведение в порядок муниципальных трасс порядка 40 млн рублей, что в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Также были затронуты темы здравоохранения, развития туризма, инвестиций, установки освещения.

Глава региона подчеркнул, что все вопросы будут взяты на контроль.

– Такие поездки очень важны. И если мы видим, что вопросы носят системный характер, мы принимаем решения, которые будут применимы не только по конкретной проблеме, но и для всех аналогичных случаев по всей территории области, – отметил Михаил Евраев.