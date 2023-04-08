Михаил Евраев: «Качеству ремонта дорог будет уделено повышенное внимание»

В ходе встречи с сотрудниками завода Михаил Евраев отметил, что от результатов их работы напрямую зависит качество ремонта дорог. Фото: Правительство Ярославской области

В ходе рабочей поездки в Даниловский район глава региона Михаил Евраев посетил местный филиал компании «Ярдормост», где на днях был запущен в работу завод ДС-158 по производству горячих асфальтобетонных сме сей.

Губернатора проинформировали - к настоящему времени уже выпущено более 100 тонн продукции, соответствующей современным требованиям, в том числе новым ГОСТам, которая используется для выполнения работ по ямочному и локальному ремонту. Еще одна установка по производству современной асфальтобетонной смеси на предприятии будет введена в работу 20 апреля.

– Дороги – большая, серьезная проблема на всей территории области. Нам нужно сделать в этом году большой качественной рывок, – сказал Михаил Евраев. – Регион получит 2 млрд 95 млн рублей за счет лимитов 2024 года. Поэтому значительно увеличиваем объемы работ по дорожному строительству с акцентом на муниципальных объектах. Сделаем самые проблемные. Безусловно, важно и областные дороги привести в порядок, но еще важнее делать дороги там, где живут люди, то есть в городах, районных центрах.

Губернатор подчеркнул, что качеству будет уделено повышенное внимание, и отметил, что при ремонте необходимо применять современные материалы и технологии для повышения долговечности дорог.

В ходе встречи с сотрудниками завода губернатор отметил, что от результатов их работы напрямую зависит качество ремонта дорог. При этом оплата труда должна быть соответствующей. Михаил Евраев поручил директору регионального департамента дорожного хозяйства проработать с руководством филиала вопрос о доведении ее размера до средней по региону.

Губернатор сообщил, что в 2023 году в Даниловском районе будет отремонтировано 12 дорог. Отдельное внимание правительство региона уделят контролю выполнения подрядчиками гарантийных обязательств.

– Сейчас по региональным дорогам начался объезд всех гарантийных объектов. Таких у нас 144, – пояснил директор департамента дорожного хозяйства области Роман Душко. – Многие подрядные организации получают предписания и уже начинают работы по устранению выявленных недостатков. До конца мая все они должны быть исправлены. В начале июня мы будем опять делать повторный объезд и проверять исполнение гарантийных обязательств.

Также для защиты дорог в области по поручению губернатора устанавливают пункты весогабаритного контроля. В прошлом году запустили два таких объекта, а в 2023-м появится еще девять.