Михаил Евраев: "В центре Данилова будет создана большая пешеходная зона"

В Данилове планируют сделать пешеходный центр. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона Михаил Евраев предложил сделать в Данилове пешеходный центр, который станет точкой притяжения для жителей и туристов, даст толчок развитию бизнеса в сфере услуг. Эту инициативу губернатор озву чил сегодня в ходе поездки в Даниловский район.

Михаил Евраев вместе с участниками рабочей группы по мониторингу благоустройства оценил состояние центральных улиц города, фасадов зданий, дорог и тротуаров.

– Культурный код Данилова – шахматы, поэтому при благоустройстве общественных пространств, парков, дворов все можно обыгрывать в этой стилистике, – отметил Михаил Евраев. – Это будет создавать единое эстетическое впечатление. К примеру, столбы, ограничивающие въезд на пешеходную зону в центре города, могут быть оформлены в виде шахматных фигур. При этом важно не просто сделать пешеходные зоны, а обеспечить их дальнейшее содержание в чистоте.

Как сообщил глава района Александр Смирнов, содержание улиц и дорог в городе в последнее время значительно улучшилось, в том числе, благодаря новой технике. Но потребность в обновлении автопарка все еще сохраняется. Губернатор поручил региональному департаменту дорожного хозяйства собрать с муниципальных образований данные о потребности в спецтехнике для уборки в целях решения вопроса.

Михаил Евраев оценил состояние центральных улиц Данилова, фасадов зданий, дорог и тротуаров. Фото: Правительство Ярославской области

В городе Михаил Евраев посетил детский парк «Чебурашка», посвященный знаменитому персонажу, созданному уроженцем Данилова кукольником Олегом Масаиновым.

Этот парк пользуется популярностью и у даниловцев, и у гостей города. В прошлом году место отдыха благоустроили: выложили плиткой пешеходные дорожки, установили новую детскую площадку, фонари, лавочки и урны, убрали старые деревья, которые уже представляли опасность для гуляющих людей. В этом году планируют продолжить работы по освещению.

Для любителей спортивного, а где-то даже экстремального отдыха построят специальную площадку - памп-трек для езды на велосипедах. Трассу с препятствиями в виде ям, кочек и уклонов, протяженностью в 68 метров, смонтируют к середине июня.

Глава региона поручил решить вопрос с выбором места размещения с учетом интересов всех горожан.

Также губернатор предложил особое внимание уделить состоянию объектов культурного наследия и привести в порядок старую водонапорную башню – сделать на ней смотровую площадку.