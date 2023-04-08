В "ЯрСпасе" рассказали, как проходили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

12-летнего Диму искали почти сутки. ФОТО: ЯрСпас

Вечером 7 апреля волонтеры "ЯрСпаса" сообщили об успешном завершении поиска 12-летнего Димы. 6 апреля ребенок ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля и пропал. Телефон с собой не взял, у друзей не появлялся. Усугубляло ситуацию то, что мальчик - с особенностями развития, поэтому мог выбрать совершенно нестандартный маршрут.

Маршруты экипажей, которые отправились искать ребенка. ФОТО: ЯрСпас

- Сначала мы проверяли Брагино: людные места и заброшки, думали, что ребенок может находиться там. На следующий день круг поиска расширили до всех районов города. Поисковики осматривали места, где любят собираться компании подростков - торговые центры, магазины, парки. Погода сейчас хорошая, мальчик мог находиться в каком-нибудь сквере, - рассказали в "ЯрСпасе".

Здесь мальчик попал в прицел видеокамеры. ФОТО: предоставлено ЯрСпасом

А потом пришла важная информация. Около часа дня Диму в компании сверстника заметили в районе Волковской площади. Но пока туда ехали поисковики, ребята успели сесть на автобус и вернуться в Брагино. Там их заприметил волонтер отряда "ЯрСпас" Андрей Федоров, остановил и отвлекал разговорами, пока ждал сотрудников правоохранительных органов.

Нашел Диму Андрей Федоров. ФОТО: ЯрСпас

Где Дима провел ночь, не сообщается.