Стажеры из этнокультурных организаций России черпают опыт у ярославцев

За круглым столом гости и хозяева обсудили специфику своих регионов и обменялись опытом работы Фото: Правительство Ярославской области

В свой первый день гости, представляющие этнокультурные организации Московской, Ленинградской и Архангельской областей, участвовали в дискуссиях и круглых столах с ярославскими коллегами и представителями органов власти в правительстве региона, побывали на заседании координационного Совета мэрии города Ярославля по межнациональным вопросам, познакомились с деятельностью Региональной Еврейской национально-культурной автономии.

Следующий день начался с поездки в Ростовский район – там был организован круглый стол «Механизмы взаимодействия органов муниципальной власти с национально-культурными организациями по обеспечению межнационального мира и согласия». Стажеры и эксперты также побывали на подписании соглашения о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений между региональным отделением Ассамблеи народов России и администрацией Ростовского муниципального района. Далее их приняли в Объединении чеченцев и ингушей «Вайнах», встретила езидская диаспора Ярославской области.

В музее регионального отделения Ассамблеи народов России можно познакомиться с традициями и костюмами разных народов Фото: Правительство Ярославской области

Не менее насыщенным стал третий день программы. Во время экскурсии по центру Ярославля гости познакомились с проектом «Этнодиктант о земле Ярославской в вопросах и ответах» – это научно-популярное пособие об этнокультурном многообразии региона, выпущенное на субсидию Правительства области, представил один из авторов, доцент Академии МУБиНТ Александр Емельянов. Затем прошли встречи с активистами Армянского культурного центра и азербайджанской диаспоры г. Ярославля. Общение продолжилось в Ресурсном центре этнокультурного просвещения, где гостей ждали лидеры сразу нескольких этнокультурных организаций, входящих в региональное отделение Ассамблеи народов России. Впрочем, началось общение даже не с этого, а с урока, который как раз в это время проводился в Ресурсном центре для учеников 40-й школы Ярославля. Стажеры и эксперты присоединились к ребятам, побывав в этнографическом музее, поучившись делать тряпичных кукол и разучив несколько русских игр с пляской и пением.

За круглым столом гости и хозяева перешли к вопросам серьезным – говорили о специфике своих регионов, о том, как строят взаимодействие с органами власти и правоохранительными структурами, планируют работу и борются за гранты, работают с молодежью. Сейчас время сложных вызовов – например, важно занять правильную позицию, если родина твоих предков проявляет негативное отношение к твоей собственной Родине, гражданином которой ты являешься, – к России.

Гости смогли увидеть, как в Ярославле строят работу с детьми. И сами поучились делать игрушки Фото: Правительство Ярославской области

Пожалуй, общим лейтмотивом стало то, что в политике государств возможны изменения, но в межличностных отношениях всегда важно относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. В том числе – уважать культуру и традиции тех, кто живет рядом с тобой.

– Все мы – люди увлеченные, все – патриоты России, стараемся для своей страны. И главное, ради чего мы работаем – согласие на нашей земле, – отметил председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев. Приехавшие в Ярославль стажеры – координатор социально значимых проектов Ленинградской региональной общественной организации «Вепсская община» Ольга Нюман, заместитель председателя Региональной общественной организации азербайджанской диаспоры Архангельской области Эмин Казымов и председатель казачьего творческого объединения «Душа Атамана» из г. Пушкино Московской области Елена Ссас – поделились впечатлениями от прошедших встреч.

Эмин Казымов сказал, что целый блокнот заполнил пометками о разнообразных проектах, которые можно реализовать и в Архангельске. Ольга Нюман призналась: в общении с коллегами она получила возможность иначе посмотреть на собственную организацию и ее деятельность. Елена Ссас рада, что обрела новых друзей и познакомилась с методами работы, которые в какой-то момент могут оказаться полезными.

Председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев с гостями из Московской, Ленинградской и Архангельской областей Фото: Правительство Ярославской области

Добавим, что обширная программа выездной сессии всероссийского проекта «ЭтНик: стратегия в практике» (он реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества) еще не исчерпана: в нее включены также посещение Ярославской Соборной мечети и знакомство с деятельностью Исламской религиозной организации мусульман г. Ярославля, встреча с Ярославской региональной общественной организации русско-белорусской дружбы «Сяброуства» («Товарищество»). Ждет гостей и Ярославский ландшафтный зоопарк, его директор и депутат областной Думы Теймураз Барашвили расскажет о проекте «Школа счастья», который реализуется с 2019 года – это тематические занятия для воспитанников детского сада, учеников школы, мастер-классы для детей, игры, семейные мастер-классы, конкурсы, акции и экскурсии.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».