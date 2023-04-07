В Иванове произошел пожар в областной больнице

В областной больнице в Иваново произошел пожар в палате. ФОТО: МЧС по Ивановской области

В 20:23 6 апреля спасателям поступил вызов из главного корпуса Ивановской областной клинической больницы на улице Любимова. Уже через три минуты несколько пожарных расчетов – 61 человек личного состава и 17 машин - были на месте.

- Происходило горение в палате №708 на седьмом этаже. Из здания эвакуировали 24 человека. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ивановской области.

Спустя семь минут после звонка в МЧС возгорание было ликвидировано.