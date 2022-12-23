Губернатор Ярославской области проверил инфраструктуру спорткомплекса «Подолино» в преддверии спортивных событий

Михаил Евраев пообщался с участниками этапов Кубка России. Фото: Правительство Ярославской области

Работы по капитальному ремонту двух участков объездной дороги вокруг спорткомплекса «Подолино» в Ярославском районе 23 декабря 2022 года оценил губернатор Михаил Евраев. Общая протяженность объектов – 1,5 километра. Готовность составляет 88%. Дорогу расширили, уложили нижний слой асфальта, проведены мероприятия по прокладке водопропускных труб. В настоящее время продолжается обустройство освещения.

– Проект реконструкции дороги позволит обеспечить подъездные и объездные пути к спорткомплексу, что очень важно для организации и проведения здесь спортивных событий всероссийского и международного уровня, – сказал Михаил Евраев. – Поручаю «Губернаторскому контролю» выезжать на объект для проверки качества работ и соблюдения подрядчиком поставленных сроков.

Общая стоимость всех муниципальных контрактов на проведение работ составляет более 93 млн рублей. Часть средств выделена правительством области Ярославскому району в качестве целевой субсидии из областного дорожного фонда. По словам местных жителей, дорогу сделали удобной и освещенной.

По информации правительства области с конца декабря до середины марта в «Подолино» запланировано проведение порядка 11 спортивных мероприятий.

Основные организационные моменты по работе СК «Подолино» в зимний период обсудили на совещании, которое 23 декабря 2022 года провел губернатор . На нем рассмотрели вопросы безопасности, движения частного и общественного транспорта, создания зоны для пешеходов, дежурства бригад скорой медицинской помощи.

– Правительство области совместно с организаторами соревнований прикладывает максимальные усилия для проведения всех мероприятий в «Подолино» этой зимой на качественном уровне. Мы принимаем здесь не только Кубок России, чемпионат и первенство России по фристайлу, – отметил Михаил Евраев. – В феврале нас ждет еще один праздник экстремального спорта – открытые международные соревнования «Кубок чемпионов» по фристайлу. Прошу особое внимание уделить безопасности спорткомплекса. К этому событию по периметру места проведения соревнований должны быть установлены видеокамеры, разработан четкий план доставки зрителей, их нахождения на территории спорткомплекса, чтобы потоки машин и пешеходов не пересекались.