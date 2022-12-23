В Ивановской области вырастет плата за детские сады

В Ивановской области вырастет плата за детсады. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ивановской области с 1 января вырастет родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах. Постановление уже подписано губернатором региона Станиславом Воскресенским.

Больше остальных жителей области платить будут родители Иваново – 2 759 рублей. Наименьшая плата установлена в Шуйском районе – 1 552 рубля.

Больше остальных жителей области платить будут родители Иваново – 2 759 рублей.

Кроме того, для семей участников специальной военной операции с 1 декабря действует льгота по оплате детсадов. 25% от стоимости возмещается на первого ребенка, 55% - на второго и 75% - на третьего и последующих детей. Выплата распространяется не только на родных сыновей и дочерей, но и на пасынков и падчериц.