В Костромской области подписан новый закон о поддержке детей-сирот

Костромские дети-сироты будут находиться на гособеспечении до окончания 11 класса или до 23-летнего возраста. Фото: Артем ЛЕНЦ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал закон о поддержке детей-сирот. Теперь они будут находиться на государственном обеспечении, пока не закончат 11 классов или же не достигнут 23-летнего возраста.

- Согласно ранее действовавшим нормам дети-сироты имели право на государственное обеспечение до 18-летнего возраста. Далее права прекращались и вновь возобновлялись в случае поступления в колледж или вуз. При этом имелась категория детей, которые по состоянию здоровья, из-за пропусков или по другим причинам не смогли своевременно завершить обучение в школе, - сообщили в пресс-службе правительства Костромской области.

Принятие закона позволило устранить этот пробел.