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Кострома 23 декабря 2022 10:40

В Костромской области подписан новый закон о поддержке детей-сирот

Они будут находиться на гособеспечении до окончания 11 класса или до 23-летнего возраста
Полина Вачнадзе
Костромские дети-сироты будут находиться на гособеспечении до окончания 11 класса или до 23-летнего возраста.

Костромские дети-сироты будут находиться на гособеспечении до окончания 11 класса или до 23-летнего возраста.

Фото: Артем ЛЕНЦ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал закон о поддержке детей-сирот. Теперь они будут находиться на государственном обеспечении, пока не закончат 11 классов или же не достигнут 23-летнего возраста.

- Согласно ранее действовавшим нормам дети-сироты имели право на государственное обеспечение до 18-летнего возраста. Далее права прекращались и вновь возобновлялись в случае поступления в колледж или вуз. При этом имелась категория детей, которые по состоянию здоровья, из-за пропусков или по другим причинам не смогли своевременно завершить обучение в школе, - сообщили в пресс-службе правительства Костромской области.

Принятие закона позволило устранить этот пробел.

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