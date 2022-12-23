В Ивановской области ученик убил своего бывшего педагога

В Пучеже Ивановской области завершено расследование убийства педагога коррекционной школы-интерната. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пучеже Ивановской области завершено расследование убийства педагога коррекционной школы-интерната. Женщина, как считает следствие, стала жертвой своего бывшего ученика.

Преступление было совершено 17 апреля этого года. По версии правоохранительных органов, пьяный 18-летний молодой человек пришел к педагогу, чтобы попросить у нее сигарету. Женщина, узнав юношу, стала звонить его родителям, но бывший ученик решил, что она вызывает полицию.

- Разозлившись, злоумышленник повалил потерпевшую на пол и нанес ей не менее 22 ударов руками и ногами по телу и голове. Затем он взял с кухонного стола канцелярский нож и ударил им в область шеи и живота, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте. А ее бывший ученик отправился в продуктовый магазин.

- Там он разбил окно камнем и похитил 1000 рублей, а также сигареты, - рассказали в региональном СКР.

Когда юношу задержали, он не стал отпираться: признался и в убийстве, и в краже. Уголовное дело скоро будет направлено в суд.