Трудовая миграция в Ярославской области: меньше, чем кажется

Опытом привлечения трудовых мигрантов поделились руководители предприятий Ярославской области. ФОТО Дмитрий Козлов

Координационный совет в регионе действует постоянно, в него входят 30 человек – это представители органов власти и местного самоуправления, а также зарегистрированных национально-культурных и других общественных организаций. Возглавляет Координационный совет Губернатор Ярославской области.

Открывая заседание, советник губернатора по национальным вопросам Дмитрий Соловьев отметил:

— Ярославская область привлекательна для иностранных мигрантов, в том числе трудовых, так как в целом ряде сфер качество жизни в регионе опережает среднероссийский уровень — В настоящее время межнациональная ситуация в регионе характеризуется как устойчивая. Уровень противоречий между коренным населением и представителями разных национальностей, прибывающими в Ярославскую область, невысок. Однако часть мигрантов сохраняет характерные для мест их традиционного проживания поведенческие стереотипы, нередко противоречащие местным традициям, некоторые слабо владеют русским языком. Поэтому вопросы регулирования и контроля миграционных потоков всегда должны рассматриваться вместе с вопросами социокультурной адаптации прибывающих мигрантов.

Начальник управления по вопросам миграции областного управления МВД Мария Лешонкова сообщила, что за 11 месяцев 2022 года в Ярославской области встали на миграционный учет 78 тысяч человек, из них впервые въехали в регион 28 тысяч, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (сказывается сокращение ограничений, связанных с пандемией).

Начальник управления по вопросам миграции УМВД Мария Лешонкова: «За 11 месяцев 2022 года в Ярославской области встали на миграционный учет 78 тысяч человек». ФОТО Дмитрий Козлов

Заместитель директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Марина Рыбина рассказала о практике работы Правительства области по привлечению в регион иностранной рабочей силы. По ее словам, законодательство в этой сфере значительно упростилось, стало более лояльным. Например, теперь вместе с работником на легальных основаниях в Россию могут въехать его ближайшие родственники. Соблюдать закон стало проще.

Кстати, ярославцы могут не беспокоиться, что иностранцы отбирают у россиян хлеб. По данным государственных служб их доля на региональном рынке труда составляет лишь 2 процента.

Председатель Духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев предлагает помощь в работе с мигрантами. ФОТО Дмитрий Козлов

Информативными стали выступления работодателей, привлекающих иностранных работников.

Директор ростовского кофе-цикорного комбината «Аронап» Сергей Сушков сообщил, что на предприятии работают примерно 80 граждан Узбекистана. Многие из них трудятся уже долгие годы, все приезжающие проходят строгий отбор, прибывают по рекомендациям действующих сотрудников. Конфликтных ситуаций с местными жителями не происходит благодаря тому, что общежитие для работников находится на территории предприятия, а в город они выходят организованными группами, под руководством старших. В общежитии работодатель создал все необходимые условия, включая комнату отдыха и молельню, «Аронап» оформляет мигрантам медицинские страховки, а трудятся они вместе с ростовцами – в итоге через год каждый иностранец неплохо говорит по-русски, даже если не знал языка раньше.

Бахром Махмудов, директор Узбекской национально-культурной автономии Ярославля, рассказал о постоянном взаимодействии этой организации с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Оказывается, в этой стране работа по миграции ведется на государственном уровне, трудовые мигранты получают компенсации расходов на сдачу экзаменов по русскому языку и профессиональной квалификации; на покупку билетов и оформление виз. При этом обеспечивается отбор законопослушных граждан.

В Координационный совет входят представители органов власти и местного самоуправления, национально-культурных и других общественных организаций. ФОТО Дмитрий Козлов

Руководитель ярославской обувной компании «Вэньчжоу» Андрей Цыбульников рассказал об опыте привлечения работников из Китая. В КНР идет модернизация промышленности, доля ручного труда на предприятиях там сокращается, поэтому китайцы ищут применение себе в том числе и за рубежом.

Заседание Координационного совета завершилось принятием рекомендаций для работодателей, привлекающих трудовых мигрантов. Им посоветовали проводить анкетирование мигрантов, выявляя их потребности, внедрять институт наставничества, давать иностранцам правовые знания и знакомить с нормами поведения в российском обществе, организовывать корпоративные культурные, спортивные и туристические мероприятия.

Главный федеральный инспектор по Ярославской области Никита Марков обратил внимание работодателей на то, что многие трудовые мигранты со временем получают гражданство России, но значительная часть из них при этом не встает на воинский учет. Предприятиям нужно обратить на это внимание.

В Координационный совет входят представители органов власти и местного самоуправления, национально-культурных и других общественных организаций. ФОТО Дмитрий Козлов

Председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев и председатель Духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев заявили о готовности своих организация помогать предприятиям в организации культурной и духовной жизни трудовых мигрантов.

Публикация подготовлена в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».