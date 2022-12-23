В Рыбинске маленькая девочка провалилась в открытый колодец

Рядом друг с другом находятся два открытых колодца,в один из них провалилась девочка. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Детское любопытство чуть было не привело к трагедии. В Рыбинске ученица начальной школы провалилась в колодец, не закрытый люком. ЧП, о котором мама ребенка рассказала в соцсетях, произошло рядом с железнодорожным мостом.

- Дочь возвращалась из школы и увидела ямку в снегу, пошла посмотреть, что это такое и провалилась в колодец, из которого не смогла выбраться самостоятельно, - написала женщина в группе «Подслушано в Рыбинске».

На счастье ребенка, мимо проходила женщина – она и помогла девочке выбраться из западни. Школьница побежала домой и все рассказала маме. Та вернулась на место происшествия и обнаружила не один, а два открытых колодца. Разглядеть опасность практически невозможно, особенно в сумерках.

По данному происшествию следователи регионального СКР начали проверку.

- Проводятся следственные действия, опрос граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи просят родителей провести беседы с детьми, а также призывает лиц, ответственных за содержание колодцев, обеспечить их безопасную работу.