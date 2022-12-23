Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики

Михаил Евраев: - Правительство Ярославской области возьмет в приоритет озвученные в рамках Госсовета по молодежной политике задачи. Фото: Правительство Ярославской области

Участники Госсовета рассмотрели создание условий для максимальной реализации потенциала молодых, чтобы они могли найти дело по душе и быть востребованными. По словам Президента, всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы она могла получить качественное образование, найти работу, чувствовать помощь при создании семьи. В работе совета принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

– В областном бюджете на 2023 год мы предусмотрели более 157 млн рублей на поддержку учреждений молодежи, волонтерского движения, на предоставление грантов молодежным и детским объединениям, работу по патриотическому воспитанию, – сказал Михаил Евраев. – Кроме того, в 2023 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 106 млн рублей на развитие молодежной политики. Это позволит провести ремонты в молодежных учреждениях, приобрести для них новое, современное техническое оборудование, создать комфортные условия для творчества, генерации новых идей и проектов.

По словам главы государства, очень важно, что сегодня уделяется внимание молодежи всех возрастов. Так, на днях ярославская делегация при поддержке областного правительства успешно представила область на первом съезде Всероссийского детского движения.

Отделения организации «Движение первых» при содействии правительства области в образовательных учреждениях Ярославской области начнут открываться уже в январе.

В ходе совета обсуждались вопросы содействия занятости молодежи, повышения уровня заработной платы специалистов в сфере молодежной политики, профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде, активного включения молодежи в проектирование городской среды.

По словам Михаила Евраева, включение студентов в обсуждение и создание проектов развития региона уже началось. В этом году по инициативе губернатора впервые в программу празднования Дня города вошли проекты и новые площадки, которые представили молодежные активисты.

– Наши студенты представили комплексные решения, раскрывающие функционал территорий, а главное, интересные для самой молодежи проекты. Зачастую именно видения молодежи не хватает при формировании городской или сельской среды. Будем и дальше продолжать такое сотрудничество, – сказал Михаил Евраев.

Правительство региона возьмет в приоритет озвученные в рамках Госсовета по молодежной политике задачи.