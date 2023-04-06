Детей спускали по рукам со второго этажа: в Константиновском Тутаевского района произошел пожар в доме

5 апреля в доме на улице 20 лет Октября в поселке Константиновский Тутаевского района вспыхнул пожар. ФОТО: группа "Типичный Тутаев" ВКонтакте

5 апреля в доме на улице 20 лет Октября в поселке Константиновский Тутаевского района вспыхнул пожар. Был пятый час вечера, в одной из квартир на втором этаже находилась семья: Наталья Комарова, ее супруг и двое малышей.

- Младшие дети – им 1,5 и 2,5 года – спали, старшая дочка ушла в музыкальную школу, а мы с мужем сделали все домашние дела и тоже легли отдохнуть. Потом муж вышел на кухню, а обратно в спальню ворвался уже с криком «Мы горим», - рассказывает КП-Ярославль Наталья.

Родители побежали будить детей, привели их в свою спальню. Выходить через подъезд было уже поздно, он весь заполнился черным едким дымом.

- Муж связал канат из простыней, сам вылез за окно, встал на приступочку, я ему подавала детей, он одной рукой держался, а другой спускал ребят вниз, там их принимали люди, которые собрались, увидев огонь. Я женщина габаритная, по простыням побоялась лезть. Откуда-то принесли трос для машин, супруг его привязал к батарее. Вот по нему я и сползла. Как была: в одном белье и в футболке. Успела еще одежду для детей в окно выкинуть, - вспоминает события вчерашнего дня женщина.

Та одежда, в которой выбежали взрослые и которую скинули детям – единственное, что осталось у семьи. И документы - несмотря на страх, Наталья все же успела их схватить.

Несмотря на то, что горели только подъезд и чердак, квартиры в двухэтажке сейчас непригодны для жилья. Все комнаты покрыты черной копотью и залиты водой.

- В квартире вчера воды было по голень. Вещи будем стирать и перестирывать, может что-то получится спасти. Технику еще не проверяли, электричества нет, но, думаю, что она не работает. Квартире, конечно, предстоит большой ремонт: нужно вскрывать полы, натяжные потолки, чтобы под ними все просохло, менять обои, - рассказывает Наталья.

Денег на незапланированный ремонт и покупку всего, что может понадобиться уже сейчас, в многодетной семье нет. Благо есть где жить, администрация выделила квартиру – двухкомнатную, чистую, но совершенно пустую и не газифицированную.

- Нам бы электрическую плитку, чайник электрический. Звонили из фонда, пообещали одну кровать и стол, помогут с вещами. Может у кого-то есть ненужные одеяла, подушки, мебель, хоть табуреточки какие – мы бы с большой благодарностью их приняли, - говорит Наталья.

В подъезде, который горел, находятся еще три квартиры. Хозяйка одной из них уехала жить к дочери. Две бабушки с первого этажа категорически отказались переезжать во временное жилье: сказали, что несмотря ни на что, останутся жить в своем доме.