Все районы Ярославской области примут участие в отборе по программе «Формирование комфортной городской среды»

Глава региона обсудил с жителями Щедрина дальнейшие планы по благоустройству поселка. Фото: Правительство Ярославской области

В онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2024 году примут участие все муниципальные образования области.

– В прошлом году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвовали только семь муниципальных образований нашего региона, – отметил Михаил Евраев. – В этом году каждый муниципалитет предоставит местным жителям на выбор несколько объектов или несколько вариантов благоустройства общественного пространства. Это может быть парк, улица, сквер, спортивная или детская площадка. На территориях, которые получат большинство голосов, и будет проходить благоустройство в следующем году. Важно, чтобы эти объекты были не просто сделаны, а сделаны для людей и стали яркими точками притяжения в своих районах.

Правительство области проинформировало - голосование на единой федеральной платформе стартует 15 апреля и завершится 31 мая. Список территорий для голосования будет сформирован органами местного самоуправления с учетом мнения местных жителей.

Глава региона обсудил с жителями Щедрина дальнейшие планы по благоустройству поселка и призвал принять активное участие в голосовании. Он отметил, что такой территорией может стать пространство вокруг небольшого озера, рядом с которым расположены жилой квартал, новая спортивная площадка и библиотека.

– Это место является точкой притяжения, особенно в летний купальный сезон. Здесь может появиться красивая, благоустроенная территория с дорожками, парком, скамейками. Все зависит от жителей, – отметил Михаил Евраев. – Атмосфера будет, конечно, совсем другая. В Щедрине проживают около 4 тысяч человек, поэтому надо обязательно благоустроить детские и спортивные площадки, отремонтировать дорогу. Динамика по благоустройству хорошая. Я уверен, что в ближайшие год-два поселок преобразится.

Кроме того, губернатор поддержал инициативы жителей о создании местного краеведческого музея, спортивной площадки с трибунами и спортклуба, предложения по приведению в порядок территории у новой амбулатории, а также предложил муниципальным властям рассмотреть вопрос о включении в программу архитектурной подсветки храма Иоакима и Анны в соседнем селе Лучинском.

Продолжится в Щедрине и благоустройство дворов по программе, инициированной губернатором.

В ходе визита Михаил Евраев также посетил библиотеку в Щедрине, отремонтированную в 2022 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Как проинформировал губернатора глава района Николай Золотников, в муниципальном образовании отремонтированы и оснащены новым оборудованием еще три библиотеки – в поселках Туношна, Заволжье и селе Сарафоново, что позволило увеличить посещаемость таких учреждений на 40 – 50%.