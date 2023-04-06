Только в апреле серия вечеринок “Шоу Пародий”, с участием твоих кумиров детства или не детства! ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Только в апреле серия вечеринок “Шоу Пародий”, с участием твоих кумиров детства или не детства!

Выступление пародистов, фотозоны из 90-х и не только!

Кто появится в баре в разгар вечеринки? Шакира? Стас Михайлов? Может быть Иванушки?

Подарки от Сережи Жукова на протяжении всей ночи, викторины от ведущего и хиты 90-х – 2000-х на большом танцполе.

Встречаемся по адресу: Первомайский бульвар, 1

Время работы: с 18.00 до 06.00

Бронь столов по тел. 8 (4852) 60 90 50

Подробная информация на сайте

ФОТО: Руки ВВерх! Бар

18+. 5UGfMyxt. Реклама