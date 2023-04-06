Только в апреле серия вечеринок “Шоу Пародий”, с участием твоих кумиров детства или не детства! ФОТО: Руки ВВерх! Бар
Только в апреле серия вечеринок “Шоу Пародий”, с участием твоих кумиров детства или не детства!
Выступление пародистов, фотозоны из 90-х и не только!
Кто появится в баре в разгар вечеринки? Шакира? Стас Михайлов? Может быть Иванушки?
Подарки от Сережи Жукова на протяжении всей ночи, викторины от ведущего и хиты 90-х – 2000-х на большом танцполе.
Встречаемся по адресу: Первомайский бульвар, 1
Время работы: с 18.00 до 06.00
Бронь столов по тел. 8 (4852) 60 90 50
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ФОТО: Руки ВВерх! Бар
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