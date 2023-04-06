Семь тысяч рублей с квартиры: ярославцы обратись в прокуратуру после того, как получили огромные счета за ОДН

Ярославцам предлагают заплатить за ОДН от 4 до 7 тысяч рублей с квартиры. ФОТО: Наталия Тергаушева ВКонтакте

Жильцы дома №53 на улице Свердлова в Ярославле написали коллективное обращение прокурору области. Ярославцев возмутили суммы, которые они должны оплатить за ОДН. Владельцам однокомнатных квартир начислили примерно 4 тысячи рублей при основной квартплате в полторы тысячи. Хозяевам «двушек» выставили счет приблизительно в 5 тысяч, «трешек» - 6-7 тысяч рублей.

- Нехитрая математика: берем среднюю сумму такого перерасчета – 5 тысяч рублей, умножаем эту сумму на количество квартир в доме, а их 48, получаем 240 тысяч рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев, и у нас получается еще более удивительная сумма - 20 тысяч рублей! 20 тысяч рублей в месяц за ОДН должны платить жители, столько должны были израсходовать ресурса, - пишет на своей странице ВКонтакте Наталия Тергаушева.

По мнению жильцов дома, такие неподъемные для многих суммы появились в платежках из-за магазинов, которые находятся на первом этаже их девятиэтажки.

- Собственники изначально не платили взносы за капитальный ремонт и, по информации, полученной от управляющей компании, не передают показания счетчиков, поэтому вполне могут и не платить за потребленные коммунальные ресурсы, - говорится в обращении к прокурору.

Ярославцы считают, что суммы, которые они должны оплатить из своих карманов, незаконны и завышены, а цифры ничем не обоснованы и взяты управляющей компанией «с потолка».