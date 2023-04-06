Приговор рыбинскому маньяку Виталию Молчанову, убившему двух сестер, вступил в законную силу

Виталий Молчанов останется за решеткой до конца своей жизни. ФОТО: Ярославский областной суд

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу рыбинского маньяка Виталия Молчанова. В конце декабря прошлого года он был признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух маленьких сестер, насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование малолетней.

Молчанов сразу после оглашения приговора заявил, что будет его обжаловать и настаивать на пересмотре дела. Для маньяка было важно, в какой последовательности он совершал свои зверства.

- Было убийство, но изнасилование и насильственные действия были по отношению к мертвым телам. Насилие по отношению к человеку, который находится в сознании, в памяти – это одна ситуация. Другое дело какие-то действия с мертвым телом. Это уже не личность, это мертвое тело. Такого, что я издевался над девочками, доставлял им мучения, такого не было, - оправдывался нелюдь, стоя в клетке в зале суда.

Поэтому осужденный и его защитник предлагали переквалифицировать статьи о насильственных действиях в статьи о надругательстве над телами умерших. Суд жалобу отклонил и оставил приговор Ярославского областного суда без изменений.