Общественно-культурный центр будет построен в Ярославском районе

Михаил Евраев: - Уверен, что учреждение будет востребовано и станет точкой притяжения для посетителей самых разных возрастов. Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Красный Бор Ярославского муниципального района при поддержке губернатора региона в июле начнется строительство нового общественно-культурного центра. В двухэтажном здании разместятся Дворец бракосочетания, многофункциональный зал для проведения различных мероприятий и занятий спортом, библиотека, а также помещения для кружков.

– Ярославский район очень активно развивается. За последние годы его численность выросла более чем на 20%, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Кроме того, новый общественно-культурный центр сможет обслуживать и жителей расположенного по соседству Заволжского района Ярославля. Поэтому уверен, что учреждение будет востребовано и станет точкой притяжения для посетителей самых разных возрастов.

Помощь со строительством первого в Ярославском районе ЗАГСа Михаил Евраев пообещал в ходе рабочей поездки в муниципалитет в августе 2022 года.

Стоимость контракта – 117,9 млн рублей.

Строительство будет проведено в рамках государственной программы правительства области «Комплексное развитие сельских территорий Ярославской области» за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Итоги электронного аукциона подведут 13 апреля.

Планируется закончить строительство объекта под контролем структур правительства области к концу июля следующего года.