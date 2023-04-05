В Ивановской области начался пал травы

Не успел в Ивановской области полностью растаять снег, а уже начался пал травы. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Не успел в Ивановской области полностью растаять снег, а уже начался пал травы. В этом сезоне пожарные выезжали на тушение травы четыре раза, ликвидировали огонь на общей площади в 800 квадратных метров.

- Напоминаем гражданам, что безобидная на первый взгляд шалость может обернуться большой бедой. Переменчивая погода, порывы ветра и обилие сухой прошлогодней растительности способствует быстрому распространению огня, который может моментально переброситься на постройки и жилые дома. Уважаемые родители, объясните своим детям, что поджигать траву нельзя, - предупреждают в МСЧ по Ивановской области.

В прошлом году в регионе произошло 612 пожаров на сухостое. Если вы увидели горящую траву, звоните на номера 101 или 112.