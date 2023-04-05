Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале составил 3,6 млрд рублей

Расходы в январе – марте профинансированы региональным правительством в сумме 23,4 млрд рублей, или на 20% от плана на год. Фото: Правительство Ярославской области

– За первый квартал областной бюджет исполнен по доходам в сумме 27 млрд рублей, или на 24% от плана на год, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов увеличился на 6,1 млрд рублей, или на 29,2%. В 2022 году произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона, которое открывает новые возможности в социальной и инвестиционной политике как области, так и муниципальных образований.

По информации правительства области, в первом квартале 2023 года из федерального бюджета в регион поступили средства в размере 5,6 млрд рублей. В их числе – более 700 млн рублей дотаций, 3,4 млрд рублей субсидий, из которых 563 млн рублей – на здравоохранение, 287 млн рублей – на образование, более 90 млн рублей – на строительство, 1,5 млрд рублей – на дорожное хозяйство.

Расходы в январе – марте профинансированы правительством области в сумме 23,4 млрд рублей, или на 20% от плана на год.

4,7 млрд рублей правительством области направлены на здравоохранение, 4,3 млрд рублей – на социальную поддержку населения, 1,1 млрд рублей – на обеспечение качественными коммунальными услугами, 2,6 млрд рублей – на дорожное хозяйство, 1,5 млрд рублей – на поддержку местных бюджетов, более 327 млн рублей – на развитие сельского хозяйства.

Расходы на реализацию национальных проектов, которые на территории региона реализует областное правительство, составили 2,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,3 млрд рублей. Основная сумма направлена на нацпроекты «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Образование».

Правительство области уточнило, на начало апреля государственный долг Ярославской области составляет 48,2 млрд рублей. За первый квартал его удалось снизить более чем на 200 млн рублей.