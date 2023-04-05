В Костроме из-за смены поставщика изменятся квитанции за горячую воду и отопление

После расторжения концессионного соглашения с ТГК-2, обслуживание тепловых сетей перешло к МУП «Городские сети». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После 1 мая многим костромичам придут другие квитанции на оплату коммунальных услуг. Это связано со сменой поставщика отопления и горячей воды: после того, как концессионное соглашение с ТГК-2 было расторгнуто, обслуживание тепловых сетей перешло к МУП «Городские сети».

- Изменения коснутся только тех костромичей, которые получают услуги отопления и горячего водоснабжения от муниципальных котельных и центральных тепловых пунктов. Это около 25% всех многоквартирных домов, большинство из которых находится в Заволжском районе города. Единственным поставщиков тепловой энергии и горячей воды в этих домах с 1 мая будет являться МУП «Городские сети». Соответственно платежные документы на оплату услуг будет выставлять муниципальное предприятие, а не ТГК-2, как это было раньше, - сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Кургинова.

Остальным костромичам квитанции по-прежнему будет выставлять ТГК-2. В управлении уточнили, что смена поставщика никак не скажется на тарифах – они не изменятся. Не будет и двойных квитанций.

- 30 апреля управляющие компании передадут конечные показания общедомовых приборов учета в ТГК-2, и в мае жители получат последние квитанции от ТГК-2 за апрель. Соответственно, квитанции МУП «Городские сети» будут основываться на майских показаниях приборов учета. Жители их получат в июне, - отметила Ольга Кургинова.

По всем вопросам, связанными со сменой поставщика услуг отопления и горячего водоснабжения, можно обращаться в Управление ЖКХ по телефону: 51-44-72.