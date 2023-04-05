В Костромской области с рельсов сошел поезд

Три вагона состава сошли с рельсов в Костромской области. ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура

Недалеко от станции Буй Костромской области 3 апреля около 1:50 произошло ЧП. Во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона товарного поезда. Люди не пострадали, потери груза также нет.

Ни люди, ни груз не пострадали. ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура

- Организована проверка в связи со сходом подвижного состава в Костромской области, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. - Будут проверены все обстоятельства случившегося и дана оценка действиям ответственных лиц.

В Ярославской области 4 апреля два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде.