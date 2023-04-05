С 21 апреля в Ивановской области будет действовать особый противопожарный режим

Всплеск природных пожаров ожидается в конце месяца, во время майских праздников и выходных. Фото: Полина Вачнадзе

В Ивановской области с 21 апреля вводится особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Распоряжения уже подписаны губернатором региона.

Дата выбрана не случайно. По данным комитета по лесному хозяйству, всплеск природных пожаров ожидается в конце месяца, во время майских праздников и выходных. Виной тому так называемый человеческий фактор.

По этой причине во время действия особого противопожарного режима ограничено пребывание людей в лесах и въезд автомобилей. Также запрещены разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование открытого огня. Нельзя оставлять в лесу емкости с легковоспламеняющейся жидкость, горючими газами.

Нарушителям правил грозят штрафы. Во время особого противопожарного режима они повышены: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч; для юридических лиц - от 600 тысяч рублей до 1 миллиона.

- Для мониторинга пожарной ситуации в лесах региона специалисты будут использовать данные космомониторинга и проводить регулярные патрулирования. Следить за обстановкой будут также при помощи системы видеомониторинга. В комплексе все средства обнаружения пожаров позволяют локально и оперативно оценивать обстановку в лесах, — сообщил председатель областного комитета по лесному хозяйству Михаил Яковлев.

Если Вы обнаружили возгорание в лесу, не пытайтесь его тушить самостоятельно. Необходимо сообщить о возгорании на прямую линию лесной охраны в диспетчерскую службу комитета Ивановской области по лесному хозяйству, работа которой организована в круглосуточном режиме: 8(4932) 41-39-52 и 8(800)100-94-00, звонок бесплатный.