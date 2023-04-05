Под Ярославлем затопило земельные участки, выделенные многодетным семьям

Жители деревни Григорьевское под Ярославлем подсчитывают убытки от наводнения. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Земельные участки на улице Новая в деревне Григорьевское под Ярославлем в прямом смысле этого слова ушли под воду. От подтоплений жильцы этого населенного пункта страдают каждую весну, но настолько сильное наводнение здесь произошло впервые.

- Улица Новая напоминает локацию из реалити-шоу о борьбе за выживание. Герои – многодетные семьи, получившие землю от государства, и те, кто заплатил за нее из своего кармана, - говорят в ОНФ по Ярославской области. - Дренажа здесь не было никогда. Со всеми вытекающими, конечно же.

По словам местных жителей, ливневая канализация перед домами есть, но ей некуда выходить, общая система водоотведения отсутствует. В прошлом году администрация подняла уровень дороги – и случайно еще больше все испортила, в том числе, и саму дорогу. Теперь сюда не могут проехать машины: ни со стройматериалами, но «скорая», ни пожарная, ни аварийка газовой службы. Жители деревни провели газ, но есть проблемы, которые требуют вмешательства специалистов. А они добраться до домов не могут.

- В середине июля, ближе к августу это все высохнет, - говорит многодетная мать Виктория Ухова.

Сейчас люди подсчитывают ущерб от наводнения – дома покрываются трещинами, приходят в негодность стройматериалы.

- Люди мучаются не первый год, администрация не принимает меры, чтобы решить проблему. А мы готовим запрос в прокуратуру, - сказал активист Народного фронта Вениамин Сергеев.