В Костромской области введен режим повышенной готовности

В Костромской области из-за неблагоприятных погодных условий введен режим повышенной готовности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костромской области из-за неблагоприятных погодных условий введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 18:00 26 декабря. В эти дни в регионе ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Согласно постановлению, подписанному главой области Сергеем Ситниковым, главы территориальных подразделений и органов власти должны быть готовы к возникшим ЧП и оперативно ликвидировать их последствия.

- Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поставлена задача обеспечить контроль за содержанием автомобильных дорог, работу по расчистке трасс и своевременной обработке противогололедными материалами. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК поручено обеспечить контроль за коммунальными службами по устранению аварий на сетях, - сообщили в пресс-службе правительства Костромской области.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, падению деревьев и слабоукрепленных конструкций, кранов. Возможно увеличение количества ДТП.