Ивановские волонтеры спасают собаку с путевыми ранениями

Раненый пес еле шел по обочине дороги. ФОТО? группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

Волонтеры приюта «Майский день» и ветеринары сейчас пытаются спасти пса, подобранного на обочине дороги в селе Богородское.

Собаку заметили неравнодушные люди – она еле шла по снегу, волоча за собой задние лапы. О раненном животном сообщили волонтерам, и на место выехал кинолог приюта «Майский день». Предположив, что пес попал под колеса машины, специалист доставил бедолагу в ветеринарную клинику.

- Обследование и рентген показали контузию спинного мозга вследствие пулевого ранения и подкожную эмфизему. Усилия врачей сейчас направлены на снятие отека спинного мозга и стабилизацию состояния собаки, - пишут волонтеры в группе Ивановский приют для бездомных животных ВКонтакте.

Но ветеринары пока осторожны в своих прогнозах. Тем не менее, шанс, что песик снова встанет на лапы, есть. Подробную информацию о раненом животном можно узнать здесь.