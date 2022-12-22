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Иваново22 декабря 2022 10:59

Ивановские волонтеры спасают собаку с путевыми ранениями

Пса подобрали на обочине дороги неравнодушные люди
Полина Вачнадзе
Раненый пес еле шел по обочине дороги. ФОТО? группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

Раненый пес еле шел по обочине дороги. ФОТО? группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

Волонтеры приюта «Майский день» и ветеринары сейчас пытаются спасти пса, подобранного на обочине дороги в селе Богородское.

Собаку заметили неравнодушные люди – она еле шла по снегу, волоча за собой задние лапы. О раненном животном сообщили волонтерам, и на место выехал кинолог приюта «Майский день». Предположив, что пес попал под колеса машины, специалист доставил бедолагу в ветеринарную клинику.

- Обследование и рентген показали контузию спинного мозга вследствие пулевого ранения и подкожную эмфизему. Усилия врачей сейчас направлены на снятие отека спинного мозга и стабилизацию состояния собаки, - пишут волонтеры в группе Ивановский приют для бездомных животных ВКонтакте.

Но ветеринары пока осторожны в своих прогнозах. Тем не менее, шанс, что песик снова встанет на лапы, есть. Подробную информацию о раненом животном можно узнать здесь.

Живой уголок: Собаки