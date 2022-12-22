Прорвало трубу или пахнет газом: куда звонить ярославцам, если в новогодние праздники произошло ЧП

На номер 112 можно звонить в любой экстренной ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославцы вовсю готовятся к длинным новогодним выходным. Конечно, хочется, чтобы праздники ничто не омрачило, но случиться может всякое. Поэтому лучше подготовиться заранее и держать под рукой список нужных телефонов.

112 – Единая диспетчерская служба. На этот номер можно звонить при любой чрезвычайной ситуации: если случился пожар или вы чувствуете запах газа, если произошло ДТП или кому-то стало плохо. Звонок пройдет, даже если в телефоне нет сим-карты или счет не пополнен.

Если требуется помощь спасателей:

- ЯрСпас, волонтерский поисково-спасательный отряд: 8 (910) 964-08-38,

- Областной поисково-спасательный отряд: (4852) 51-03-03,

- Центр Гражданской защиты (городской поисково-спасательный отряд): (4852) 30-55-55.

Анонимно сообщить о правонарушениях можно на телефон доверия УМВД по Ярославской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если произошло преступление:

- 02, 112 (со стационарного телефона), 112, 102 (с сотового телефона).

Дежурные части полиции:

- УМВД по Ярославской области: (4852) 72-88-11;

- Дзержинский район: (4852) 55-02-02;

- Заволжский район: (4852) 24-02-02;

- Кировский район: (4852) 30-02-02;

- Ленинский район: (4852) (4852) 73-02-02;

- Красноперекопский район: (4852) 21-02-02;

- Фрунзенский район: тел. (4852) 48-80-80.

Анонимно сообщить о правонарушениях можно на телефон доверия УМВД по Ярославской области: 8(4852)73-10-50.

Если требуется медицинская помощь:

Скорая помощь:

- 03, 112 (со стационарного телефона), 103, 112 (с сотового телефона)

- Центральная подстанция (для всех районов Ярославля): 8(4852) 45-14-04,

- Липовая гора (Фрунзенский район): 8(4852) 46-09-59,

- Заволжский район: 8(4852) 24-03-01,

- Район Резинотехники: 8(4852) 38-45-85,

- Дзержинский район: 8(4852) 55-50-63.

Травмпункты (работают круглосуточно):

Взрослые (с 15 лет):

- травмпункт поликлиники им. Семашко (для жителей Кировского, Красноперекопского, Фрунзенского районов): ул. Носкова, 8, тел. 8(4852)45-04-09;

- травмпункт поликлиники больницы им. Соловьева (для жителей Заволжского, Дзержинского, Ленинского районов): ул. Загородный Сад, 3, тел. 8(4852)73-52-69.

Детский (до 15 лет):

- травмпункт поликлиники детской больницы №3: Тутаевское шоссе, 29, тел. 8(4852)55-73-70.

Другие:

- Лор-отделение Соловьевской больницы (принимают жителей всех районов Ярославля с травмами носа, кровотечениями из носа, инородными телами, острой болью уха, горла, носа и другими проблемами): ул. Загородный сад, 11, тел. 8(4852)73-88-50;

- Глазной травмпункт: проспект Октября, 52-а, тел. 8(4852)73-56-42;

- Скорая стоматологическая помощь больницы им.Соловьева: Загородный сад,11, корп. 4, тел. 8(4852)25-08-65 – в будни с 20 до 8 часов, в праздничные дни - круглосуточно.

Номера скорой помощи: 03, 112 (со стационарного телефона), 103, 112 (с сотового телефона) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если произошла коммунальная авария:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля: 40-40-40.

Аварийно-диспетчерские службы по районам города (при крупных управляющих компаниях):

- Управляющая компания Заволжского района: 71-02-02;

- Управляющая компания Дзержинского района: 59-42-06;

- Управляющая компания Ленинского района: 67-19-19;

- Управляющая компания Красноперекопского района: 67-19-16;

- Управляющая компания Фрунзенского района: 26-05-05;

- Управляющая компания Кировского района: 26-20-20.

Если прорвало канализацию или водопровод:

- «Ярославльводоканал»: 8(4852) 73-44-77.

Если чувствуете запах газа, звоните 04. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если проблемы с газом:

- аварийная газовая служба: 04 (со стационарного телефона), 104 (с сотового телефона).

Если отключили электричество:

- «Яргорэлектросеть»: 30-75-25

Если сломался лифт:

- «Ярославльлифт»: 73-82-65.

КП-Ярославль желает вам хороших праздников и надеется, что эти номера не понадобятся.