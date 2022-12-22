Прорвало трубу или пахнет газом: куда звонить ярославцам, если в новогодние праздники произошло ЧП

На номер 112 можно звонить в любой экстренной ситуации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ярославцы вовсю готовятся к длинным новогодним выходным. Конечно, хочется, чтобы праздники ничто не омрачило, но случиться может всякое. Поэтому лучше подготовиться заранее и держать под рукой список нужных телефонов.
112 – Единая диспетчерская служба. На этот номер можно звонить при любой чрезвычайной ситуации: если случился пожар или вы чувствуете запах газа, если произошло ДТП или кому-то стало плохо. Звонок пройдет, даже если в телефоне нет сим-карты или счет не пополнен.
Если требуется помощь спасателей:
- ЯрСпас, волонтерский поисково-спасательный отряд: 8 (910) 964-08-38,
- Областной поисково-спасательный отряд: (4852) 51-03-03,
- Центр Гражданской защиты (городской поисково-спасательный отряд): (4852) 30-55-55.
Анонимно сообщить о правонарушениях можно на телефон доверия УМВД по Ярославской области.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Если произошло преступление:
- 02, 112 (со стационарного телефона), 112, 102 (с сотового телефона).
Дежурные части полиции:
- УМВД по Ярославской области: (4852) 72-88-11;
- Дзержинский район: (4852) 55-02-02;
- Заволжский район: (4852) 24-02-02;
- Кировский район: (4852) 30-02-02;
- Ленинский район: (4852) (4852) 73-02-02;
- Красноперекопский район: (4852) 21-02-02;
- Фрунзенский район: тел. (4852) 48-80-80.
Анонимно сообщить о правонарушениях можно на телефон доверия УМВД по Ярославской области: 8(4852)73-10-50.
Если требуется медицинская помощь:
Скорая помощь:
- 03, 112 (со стационарного телефона), 103, 112 (с сотового телефона)
- Центральная подстанция (для всех районов Ярославля): 8(4852) 45-14-04,
- Липовая гора (Фрунзенский район): 8(4852) 46-09-59,
- Заволжский район: 8(4852) 24-03-01,
- Район Резинотехники: 8(4852) 38-45-85,
- Дзержинский район: 8(4852) 55-50-63.
Травмпункты (работают круглосуточно):
Взрослые (с 15 лет):
- травмпункт поликлиники им. Семашко (для жителей Кировского, Красноперекопского, Фрунзенского районов): ул. Носкова, 8, тел. 8(4852)45-04-09;
- травмпункт поликлиники больницы им. Соловьева (для жителей Заволжского, Дзержинского, Ленинского районов): ул. Загородный Сад, 3, тел. 8(4852)73-52-69.
Детский (до 15 лет):
- травмпункт поликлиники детской больницы №3: Тутаевское шоссе, 29, тел. 8(4852)55-73-70.
Другие:
- Лор-отделение Соловьевской больницы (принимают жителей всех районов Ярославля с травмами носа, кровотечениями из носа, инородными телами, острой болью уха, горла, носа и другими проблемами): ул. Загородный сад, 11, тел. 8(4852)73-88-50;
- Глазной травмпункт: проспект Октября, 52-а, тел. 8(4852)73-56-42;
- Скорая стоматологическая помощь больницы им.Соловьева: Загородный сад,11, корп. 4, тел. 8(4852)25-08-65 – в будни с 20 до 8 часов, в праздничные дни - круглосуточно.
Номера скорой помощи: 03, 112 (со стационарного телефона), 103, 112 (с сотового телефона)
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Если произошла коммунальная авария:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля: 40-40-40.
Аварийно-диспетчерские службы по районам города (при крупных управляющих компаниях):
- Управляющая компания Заволжского района: 71-02-02;
- Управляющая компания Дзержинского района: 59-42-06;
- Управляющая компания Ленинского района: 67-19-19;
- Управляющая компания Красноперекопского района: 67-19-16;
- Управляющая компания Фрунзенского района: 26-05-05;
- Управляющая компания Кировского района: 26-20-20.
Если прорвало канализацию или водопровод:
- «Ярославльводоканал»: 8(4852) 73-44-77.
Если чувствуете запах газа, звоните 04.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Если проблемы с газом:
- аварийная газовая служба: 04 (со стационарного телефона), 104 (с сотового телефона).
Если отключили электричество:
- «Яргорэлектросеть»: 30-75-25
Если сломался лифт:
- «Ярославльлифт»: 73-82-65.
КП-Ярославль желает вам хороших праздников и надеется, что эти номера не понадобятся.