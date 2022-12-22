Елочные базары и новогодние ярмарки в Рыбинске: адреса и время работы

Елочные базары в Рыбинске откроются 24 декабря.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Рыбинске начался сезон работы елочных и новогодних ярмарок. Первые уже открылись по двум адресам: одна работает у ТРК «Виконда», вторая – на пересечении улиц Плеханова и Черкасова.
Главная новогодняя ярмарка города откроется 24 декабря на Красной площади. Здесь можно будет купить подарки, новогодние украшения, сувениры из керамики, текстиля, бересты и валяные изделия.
24 декабря начнут работать и елочные базары. Купить новогоднее деревце можно будет здесь:
- универмаг «Юбилейный»,
- стела Ленина (улица Кирова,32),
- улица Гагарина рядом с домом № 4,
- ТК «Калинка» (улица Ворошилова,16а),
- проспект 50 лет Октября рядом с домом №29,
- Дом торговли в микрорайоне Волжский,
- улица Волочаевская у остановочного комплекса.