Елочные базары и новогодние ярмарки в Рыбинске: адреса и время работы

Елочные базары в Рыбинске откроются 24 декабря. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Рыбинске начался сезон работы елочных и новогодних ярмарок. Первые уже открылись по двум адресам: одна работает у ТРК «Виконда», вторая – на пересечении улиц Плеханова и Черкасова.

Главная новогодняя ярмарка города откроется 24 декабря на Красной площади. Здесь можно будет купить подарки, новогодние украшения, сувениры из керамики, текстиля, бересты и валяные изделия.

24 декабря начнут работать и елочные базары. Купить новогоднее деревце можно будет здесь:

- универмаг «Юбилейный»,

- стела Ленина (улица Кирова,32),

- улица Гагарина рядом с домом № 4,

- ТК «Калинка» (улица Ворошилова,16а),

- проспект 50 лет Октября рядом с домом №29,

- Дом торговли в микрорайоне Волжский,

- улица Волочаевская у остановочного комплекса.