Умение работать

Технический директор «АДС», депутат муниципалитета Ярославля Александр Ерофеев: - Готовясь к зиме, мы полностью выполнили планы по замене сетей, набрали и обучили новый персонал. ФОТО: из архива компании

Накануне Дня энергетика о буднях коллектива рассказал технический директор ООО «АДС», депутат муниципалитета г. Ярославля Александр Ерофеев.

- Александр Юрьевич, День энергетика - это еще и день зимнего солнцестояния с самой долгой ночью в году, которая без вашего труда была бы куда холодней и темней. Каким был уходящий год для вашей компании?

- Если говорить о работе «АДС», то 2022 год стал для нас не самым сложным, даже с учетом внешних факторов, которые сказываются на всей экономике страны и жизни нашего общества.

Вы помните, что после начала спецоперации резко упал курс рубля. Для нас это обернулось подорожанием импортных изделий, изготавливаемых с применением зарубежного сырья и материалов - в первую очередь это автоматика, пластиковые трубопроводы, тепловая изоляция. К счастью, в течение пары месяцев ситуация с курсом валют изменилась в лучшую сторону, в части автоматики наладился параллельный импорт. Сейчас особых проблем мы не испытываем. Единственная сложность - увеличение сроков поставок. Но мы надеемся, что у отечественных производителей появился стимул повысить качество и надежность своей продукции.

Вообще, у большинства из нас есть опыт жизни в кризисных ситуациях. Я окончил институт и начал работать в 1996 году, тогда было намного сложней, чем сейчас. Наука и технологии шагнули значительно вперед и в нашей сфере. Сейчас мы обладаем современными материалами, более совершенными технологиями в производстве и передаче тепловой энергии, есть возможности более оперативно найти другие каналы поставок или подобрать другие аналоги используемой продукции и применяемых материалов.

- Платежная дисциплина потребителей не ухудшилась?

- Ситуация и здесь не хуже, чем в разгар пандемии. Долги есть, год от года они немного растут, мы с ними работаем. Что касается нашей отрасли, то здесь свою роль играет и климатический фактор. Прошлая зима была теплой, и за начальный период 2022 года мы заработали меньше, чем ожидалось. Но все это обычные рабочие моменты.

- В этом году отопление в Ярославской области включили раньше обычного, в начале сентября…

- Насколько я понимаю, это был «политический фактор» - решили «подогреть» население перед выборами. Давно существует правило: отопление включается, если в течение 5 дней температура воздуха была ниже +8°C. По факту такая ситуация в 2022 году сложилась только после 15 октября, а тепло нам пришлось начать подавать с 7 сентября. Для «АДС» это было безболезненно, поскольку весной и летом мы работали в высоком темпе, а вот некоторые наши коллеги в результате не успевали закончить основные плановые работы по замене своих сетей - ведь начало отопительного сезона ожидалось с 1 октября, а предыдущий сезон был завершен не 30 апреля, как обычно, а после майских праздников. Да и некоторым жителям не понравилось, что в итоге выросли их расходы на отопление.

Готовясь к зиме, заменили 928 метров тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении и 954 метра труб горячего водоснабжения. ФОТО: из архива компании

- Как удалось подготовиться к зиме?

- У нас все в порядке, аварий нет. Готовясь к зиме, заменили 928 метров тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении и 954 метра труб горячего водоснабжения, что составляет около 5% от общей протяженности. Кроме того, была проведена замена на современную энергоэффективную тепловую изоляцию трубопроводов надземных тепловых сетей в объеме 2,3 км. Пришлось набрать и обучить много сотрудников - коллектив котельной обновился примерно на 40%, поскольку работающим пенсионерам не индексируют пенсию, поэтому многие предпочли уйти на отдых. Обучение было организовано в ярославском Центре повышения квалификации специалистов, затем проводились практика, экзамены, стажировки на нашем предприятии. Чтобы подготовить из человека со средним специальным образованием нужного нам оператора, необходимо примерно 2,5 месяца. Большинство наших новых работников - мужчины старше среднего возраста, которые проживают на территории, обслуживаемой ООО «АДС», и являются нашими же потребителями. Думаю, для них это дополнительная мотивация работать качественно. А вот более молодые люди, к сожалению, трудиться по рабочим специальностям не хотят.

- В этом году вы стали депутатом муниципалитета Ярославля. Каковы первые впечатления, что вас больше всего удивило?

- Как раз перед нашей встречей принимали бюджет города. Да, он социально направленный - в первую очередь нацелен на содержание школ, детских садов, обеспечение социальных выплат и т.д. И главное, бюджет - бездефицитный. Но проблема в том, что верстается этот документ в основном исходя из факта прошлых лет, а вот нацеленности на развитие не видно. Между тем основной доход город получает за счет налога на доходы физических лиц. Значит, чтобы наполнять бюджет, нужно содействовать развитию производств и тому, чтобы горожане получали достойную белую зарплату. Иначе - путь в никуда, в постоянную зависимость Ярославля от кредитов и субсидий.

- Вы - энергетик и по образованию, и по профессиональной деятельности. Эти знания и опыт пригодились в муниципалитете?

- Сейчас, например, стараемся разобраться с энергосервисными контрактами, которые заключили бюджетные учреждения. В свое время их обязали заключить департамент образования, чтобы в итоге детские сады и школы достигли экономии за счет повышения энергоэффективности, снижения потребления тепловой и электрической энергии. На практике конкурсы выиграли компании, предложившие демпинговые цены, а на деле ведущие себя некорректно, пользующиеся юридическими неопределенностями в контрактах. В итоге бюджет города теряет деньги. Надеюсь, что сможем исправить ситуацию.

- Большая часть обращений жителей связана именно с инженерным обеспечением: с вопросами по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов, проблемами с качеством услуг, проведением капитального ремонта, выполнением благоустройства территорий и устройства дополнительного освещения. Все эти вопросы мне знакомы и понятны.

- Александр Юрьевич, чего вы желаете коллегам в день профессионального праздника?

- Безаварийной работы, тепла и света - и в тех домах, где живут они сами, и в тех, которые обслуживают. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления своих поставленных задач на трудовом поприще!

Изображение из архива компании

Справка

Компания «АДС», созданная на базе бывшей котельной судостроительного завода, входит в пятерку лидеров города Ярославля среди энергетических компаний.

Услуги по отоплению и горячему водоснабжению «АДС» предоставляет жителям, предприятиям и объектам социально-культурной и бытовой сферы, в числе ее клиентов 9 детских садов, 3 средние школы, детская поликлиника, здание УМВД России по г. Ярославлю, пожарная часть, художественная школа им. Стомпелева, баня, спорткомплексы и Дворец культуры «Судостроитель».