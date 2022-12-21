Новый ФАП начал работу в Большесельском районе

В новом ФАПе есть кабинеты приема фельдшера и процедурный, комфортный холл для посетителей и санитарно-бытовые комнаты. Фото: Правительство Ярославской области

Раньше медпомощь оказывали в старом здании, требующем основательного ремонта. Об этом сообщило правительство Ярославской области.

– В этом году мы взяли высокие темпы строительства новых медучреждений, – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В разных районах региона возвели 14 объектов: фельдшерские пункты, амбулатории и поликлинику. Важно, что все они находятся в сельской местности. В следующем году построим еще больше медучреждений. В планах – 16 ФАПов и амбулатория.

Работа ведется правительством области по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью профильного национального проекта «Здравоохранение».

– Также по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупаем оборудование и транспорт для наших лечебных учреждений. В 2022 году уже поставлено и введено в эксплуатацию 477 единиц медицинского оборудования и 26 автомобилей, – добавила заместитель председателя правительства области Лариса Андреева.

Площадь Новосельского ФАПа – порядка 73 квадратных метров. В здании – кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, есть комфортный холл для посетителей и санитарно-бытовые комнаты. ФАП при контроле правительства области подключен к интернету, что позволяет медику работать в региональной системе ЕГИСЗ, вести электронные амбулаторные карты, оформлять электронные листы нетрудоспособности, рецепты, направления, записывать пациентов на прием к специалистам.