В Ярославле с 1 января вырастет цена проезда в общественном транспорте

В Ярославле с 1 января сразу на 4 рубля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле с 1 января сразу на 4 рубля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Цена одной поездки составит 32 рубля.

– Индексация тарифов – необходимость, вызванная инфляцией. В последние годы серьезно выросла стоимость топлива, запчастей, повысились затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Также в правительстве отметили, что стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Ярославля не менялась с 2019 года.

- Исходя из реальных затрат перевозчиков, объективный тариф на разовую поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае составляет в среднем 40 рублей, - уточнили в департаменте транспорта.

Вырастет и цена проездных: проездной на один вид транспорта будет стоить 1550 рублей, на два – 1950 рублей, на три – 2200. Проездные рабочего дня обойдутся в 1100, 1350 и 1550 рублей соответственно.

- При этом на проездные билеты, приобретенные до 1 января, повышение стоимости распространяться не будет, – отметил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.