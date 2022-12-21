Правительство Ярославской области: скорректирована стоимость проезда в общественном транспорте

Для обеспечения минимального роста оплаты проезда для жителей региона основную финансовую нагрузку берет на себя бюджет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как пояснили в региональном департаменте регулирования тарифов, предельные тарифы на проезд в общественном транспорте определены после оценки реальных расходов перевозчиков на транспортные услуги и инфляционных процессов. В расчетах учитывался и тот факт, что в Ярославле тарифы не пересматривали с 2019 года.

– Индексация тарифов – необходимость, вызванная инфляцией. В последние годы серьезно выросла стоимость топлива, запчастей, повысились затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – При этом стоимость проезда в городе не менялась несколько лет. В настоящее время, исходя из реальных затрат перевозчиков, объективный тариф на разовую поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае составляет в среднем 40 рублей. Цена билета значительно ниже. Для обеспечения минимального роста оплаты проезда для жителей основную финансовую нагрузку берет на себя бюджет.

По информации регионального департамента транспорта наиболее выгодным вариантом оплаты проезда в Ярославле остаются проездные билеты. Их стоимость на один вид транспорта составит 1550 рублей, на два – 1950 рублей, на три – 2200 рублей. Проездные рабочего дня – 1100, 1350, 1550 рублей соответственно. Число поездок по проездному в течение месяца неограниченно.

– При этом на проездные билеты, приобретенные до 1 января, повышение стоимости распространяться не будет, – отметили в департаменте.

По информации правительства области региональные льготы для отдельных категорий граждан по освобождению от оплаты 50% и 100% стоимости проезда в общественном транспорте на территории области сохранены и будут рассчитаны исходя из новой стоимости билетов.

По межмуниципальным маршрутам тариф на перевозку пассажиров индексировался профильным департаментом региона ежегодно. Установленный в 2023 году соответствует индексу роста потребительских цен и повысится на 19 копеек.