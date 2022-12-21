Медведи Ума и Топа из Ярославского зоопарка отправились на зимнюю спячку

Медведи ушли в берлоги на зимнюю спячку. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк.

Бурые медведи Ума и Топа, обитатели Ярославского зоопарка, отправились на зимнюю спячку. Ума сразу же соорудил себе нору и улегся, а вот Топа обустраиваться пока не спешит. Несколько дней понадобится мишкам, чтобы заснуть, но, несмотря на бодрствование, из своих берлог носа они не покажут до весны.

Подготовка к зимней спячке у медведей началась еще летом. Рацион зверей сначала расширили, чтобы они набрали нужное количество жира, а потом стали постепенно сокращать. За день-два еду полностью убрали.

- Киперы каждый год с усердием готовят для медведей берлоги. Сначала организуют подушку из опилок, еловых или сосновых веток, а затем делают настил из соломы, - рассказали в зоопарке.

На одну берлогу уходит рулон соломы, а это примерно 200 килограммов. Зато Уме и Топе будет комфортно и тепло.