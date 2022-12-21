ДСУ на Волге-матушке

За четыре года Угличское ДСУ увеличило объемы выполняемых работ в 4 раза. Из архива Угличского ДСУ

О работе компании в 2022 году нам рассказал генеральный директор Угличского ДСУ и заместитель генерального директора АО ГК «ЕКС» Алексей Новиков.

3а 4 года - рост в 4 раза

- Алексей Анатольевич, с 2018 года, когда началось стратегическое партнерство Угличского ДСУ с Группой компаний «ЕКС», в развитие вашего предприятия было вложено примерно 1 млрд рублей. Какие изменения произошли за это время?

Генеральный директор Угличского ДСУ и заместитель генерального директора АО ГК «ЕКС» Алексей НОВИКОВ. Из архива Угличского ДСУ

- За последние годы численность нашего коллектива выросла со 170 до 450 человек. У ДСУ появились новый асфальтобетонный завод и установка для производства бетона. Вместо двух комплексов по укладке асфальта теперь работает пять. Мы продали десяток старых самосвалов и купили семь десятков новых.

В связи с тем что в дорожной отрасли обновляются технологии, уже третий год подряд в работу включается ресайклер - машина для реконструкции дорожного покрытия. Мы приобрели два образца такой специальной техники - сначала немецкий, а затем, на фоне санкций, китайский. Он уже проработал целый сезон и показал себя ничуть не хуже, чем немецкий, а стоит в 2,5 раза дешевле. То же самое можно сказать и про пять купленных китайских самосвалов, так что на производителей из Поднебесной вполне можно ориентироваться.

По сути, мы с каждым годом наращиваем свои возможности и объемы выполняемых работ.

- Как это можно проиллюстрировать цифрами?

- Если в 2018 году Угличское ДСУ выполнило работ примерно на 950 млн рублей, то за 2022 год эта сумма составит 3 млрд 600 млн рублей. За 4 года - четырехкратный рост.

Дороги для ярославцев. И не только

- Какие объекты были для вас наиболее значимыми в 2022 году?

- Безусловно, это ремонт 25-километрового участка автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец - Р-104 - в Угличском, Мышкинском, Рыбинском и Пошехонском муниципальных районах Ярославской области. Водители знают, что дорога от Пошехонья до Череповца было действительно «убитой». Там мы сделали и этап 2022 года, и досрочно выполнили этап года следующего, 2023-го.

Много работы было на трассе Углич - Некоуз - Брейтово, выполнили там 4 этапа. Продолжили работы в Говырино, сделали примерно 12 километров дороги от памятника-танка Т-34 на трассе «Холмогоры» к Николо-Сольбинскому монастырю. Поправили дорогу от Углича до Ростова Великого. Работали в Ростовском и Большесельском районах. В общем, год, как всегда, выдался для нас насыщенным, итог составляет примерно 120 километров дорог.

- Вы занимаетесь не только ремонтом и строительством…

- Отдельное направление нашей деятельности - содержание автодорог. Это 950 километров дорожной сети в Ярославской области, мы также убираем кольцевую автомобильную дорогу федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» на участке от границы с Тверской областью до Ярославля.

1. С 2018 года, когда началось стратегическое партнерство с Группой компаний «ЕКС», в развитие Угличского ДСУ вложен примерно 1 млрд рублей. Из архива Угличского ДСУ

Основа коллектива - угличане

- Знаем, что у вас заметно обновился коллектив. Как вы подбираете и обучаете сотрудников?

- В основном привлекаем жителей Углича и Угличского района. Хотя есть у нас и вахтовики - люди приезжают, например, из Краснодарского края и Липецкой области. Но костяк коллектива - угличане.

Молодых ребят пришло действительно много. 10 человек мы сейчас обучаем за счет компании в высших учебных заведениях. Это дорожные мастера, геодезисты, сотрудники лаборатории. В зимнее время направляем работников повышать квалификацию, создали свой учебный класс. В общем, куем себе квалифицированные кадры. Нужно понимать, что современная дорожная техника - это в буквальном смысле слова «компьютеры на гусеницах и колесах». Приятно, когда человек начинает рабочим, с лопатой, учится, затем садится на «Беларусь», а позже осваивает все более сложные виды техники.

Нужно сказать, что коллектив у нас сплоченный, люди нацелены на работу в дорожной отрасли.

На злобу дня

- Последние годы были непростыми: сначала пандемия, потом санкции, частичная мобилизация... Как все это отразилось на деятельности Угличского ДСУ?

- Мы не останавливались, работали. Правительство Ярославской области помогло нам тем, что сумело удержать рост цен на материалы: песок, щебень, но сейчас удорожание вновь началось.

Есть сложности, связанные с санкциями, - не стало запчастей для немецкой, шведской, американской техники. Так, датчики для John Deere раньше стоили по 8,5 тысячи рублей, а теперь их и за 270 тысяч не найдешь. А без этих датчиков техника обездвижена. По сути, западные государства по собственной воле уступили российский рынок Китаю, их производители сами в шоке от этого, дилеры в этом признаются. Например, для немцев российский рынок строительной техники был главным.

Что касается частичной мобилизации, то она коснулась и нашего коллектива. Кроме того, добровольцами в зону СВО отправилась целая бригада ребят-шахтеров, в свое время приехавших к нам из Луганской области. Они просто подошли ко мне и сказали: «Теперь мы должны быть там». Конечно, всем ребятам желаем здоровья, возвращения к мирной жизни.

Коллектив Угличского ДСУ сплоченный, нацелен на работу в дорожной отрасли. Из архива Угличского ДСУ

Дорожников кормят труд и… Волга

- Есть ли у Угличского ДСУ свои уникальные конкурентные преимущества?

- Да. И одно из главных - наша Волга-матушка. Только представьте: за год мы завезли 370 тысяч тонн материалов. В частности, из Карелии. Одна баржа, приходящая в Угличский порт через систему каналов, шлюзов, это сразу 5 тысяч тонн. И дорога от ДСУ до порта - всего два километра. Только благодаря Волге мы и можем выполнять такие большие объемы работ, доставка грузов по воде для нас и дешевле, и быстрее. Реку никакой другой вид транспорта нам не заменит, так что Волгу мы очень любим и хотим видеть ее здоровой, полноводной.

- Какие планы вы строите на следующий год?

- Уже известно, что Ярославская область увеличила объемы финансирования ремонта и строительства дорог. Надеемся, что аукционы пройдут успешно и у нас будет достаточно работы. Самое главное, чтобы сметная стоимость не слишком сильно отличалась от рыночной: из-за долгих экспертиз часто она «не успевает» за ростом цен на материалы, топливо, запчасти и т.д.

- С каким настроением вы встречаете Новый год и чего желаете землякам-ярославцам?

- Хорошо, когда ты встречаешь Новый год, понимая перспективы, планируя свою жизнь и работу. Думаю, весь наш коллектив желает землякам здоровья, благополучия, безопасности. Мы рады работать для вас и вместе с вами!

Справка

Угличское дорожно-строительное управление было основано в 1969 году, это самая современная из старейших дорожно-строительных организаций Ярославской области. Мощным импульсом к развитию предприятия стало стратегическое партнерство ДСУ с Группой компаний «ЕКС», масштабная модернизация направлена на совершенствование материально-технической базы.

Активное участие в жизни региона и разработка современных подходов в меняющихся условиях рынка позволяют Угличскому ДСУ быть надежным подрядчиком на объектах любой сложности и протяженности.