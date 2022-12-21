Новогодняя ярмарка на Советской площади в Ярославле: даты и время работы

Ярмарка на Советской площади в Ярославле будет работать с 25 декабря по 8 января. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 25 декабря откроется новогодняя ярмарка. На Советской площади уже начали устанавливать деревянные домики-шале, перед которыми чуть позже появится фуд-корт.

- В ассортименте будут блины, хот-доги, бургеры, безалкогольный глинтвейн, чай и кофе. Кроме того, ярославцам представят множество необычных продуктов, например, варенье из мяты или сладкое угощение с еловыми веточками, - рассказала заммэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

В одном из шале будут работать волонтеры, которые подскажут гостям Ярославля, какие посетить достопримечательности. В добро-домик #Мывместе ярославцы смогут принести подарки для мобилизованных и членов их семей.

Ярмарка на Советской площади будет работать до 8 января с 11:00 до 22:00. График работы 1 января – с 14:00 до 22:00.