В Ярославле проходят стажировку представители этнокультурных организаций

Ярославская область как место для стажировки выбрана благодаря эффективно выстроенной работе по гармонизации межнациональных отношений Фото: Правительство Ярославской области

Проект направлен на сохранение межнационального мира и согласия в России через повышение уровня профессиональных компетенций и формирование профессионального ресурсного сообщества лидеров и активистов этнокультурных некоммерческих организаций. Мероприятия реализуются в партнерстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В деловую программу входят дискуссии, круглые столы, обмен опытом, встречи с представителями органов власти и другими участниками реализации государственной национальной политики.

Ярославская область как место для стажировки выбрана не случайно. Приветствуя гостей, заместитель губернатора области Андрей Колядин отметил:

– Мы входим в десятку самых спокойных регионов России благодаря эффективно выстроенной работе по гармонизации межнациональных отношений, и у нас есть шанс занять первое место в этой сфере. В области организован мониторинг состояния межнациональных отношений, осуществляется координация деятельности отраслевых органов власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики, получают поддержку общественные инициативы по межнациональному сотрудничеству и профилактике межнациональной напряженности.

По словам Андрея Колядина, по этническому составу наш регион входит в число «самых русских в России», но при этом в Ярославской области насчитывается до 50 национально-культурных объединений, из них 24 – национально-культурные автономии. В работе по сохранению и укреплению межнационального согласия власти в первую очередь взаимодействуют с региональным отделением Ассамблеи народов России.

В деловую программу входят дискуссии, круглые столы, обмен опытом, встречи с представителями органов власти и другими участниками реализации государственной национальной политики Фото: Правительство Ярославской области

Дистанционно подключившийся к работе председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин подтвердил, что в Ярославской области взаимодействие органов власти с институтами гражданского общества и экспертным сообществом строится давно и эффективно:

– Поэтому именно здесь проходит четвертая стажировка всероссийского проекта. Для укрепления и сохранения межнационального мира и согласия очень важно повышение профессиональных знаний авторов национальной политики. Кстати, стажировки для лидеров национальных организаций проводятся впервые в истории российского этнокультурного сектора.

Директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений (г. Москва), член комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Евгения Михалева, обращаясь к коллегам, сказала:

– У нас исключительно многонациональная, поликонфессиональная, многоязычная страна. И мы знаем, что если работаем на межнациональные отношения, то мы работаем на стабилизацию ситуации в нашем обществе, на комфортность и позитивное проживание различных народов в нашей необъятной стране.

Куратор проекта «ЭтНик: стратегия в практике» в ЦФО Татьяна Ключникова рассказала о разработке прикладных механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики Фото: Правительство Ярославской области

Деловая программа 4 апреля началась с рассказа куратора проекта «ЭтНик: стратегия в практике» в ЦФО Татьяны Ключниковой из Московской области о разработке прикладных механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики с учетом индивидуального вектора развития этнокультурных НКО. Суть в том, чтобы применять в работе алгоритмы, которые делают ее максимально эффективной, позволяют решать самые актуальные задачи.

Далее собравшимся представили приехавших в Ярославль стажеров - координатора социально значимых проектов Ленинградской региональной общественной организации «Вепсская община» Ольгу Нюман, заместителя председателя Региональной общественной организации азербайджанской диаспоры Архангельской области Эмина Казымова и председателя казачьего творческого объединения «Душа Атамана» из г. Пушкино Московской области Елену Ссас.

В свой первый рабочий день участники встречи провели круглые столы, посвященные различным аспектам реализации Стратегии государственной национальной политики, а также приняли участие в заседании координационного Совета мэрии города Ярославля по межнациональным вопросам, познакомились с деятельностью Региональной Еврейской национально-культурной автономии Ярославской области.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».