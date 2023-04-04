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Общество4 апреля 2023 17:15

В Ярославле проходят стажировку представители этнокультурных организаций

Мероприятия всероссийского проекта «ЭтНик: стратегия в практике» будут проводиться в Ярославской области на протяжении 4 дней
Дмитрий Скобелев
Ярославская область как место для стажировки выбрана благодаря эффективно выстроенной работе по гармонизации межнациональных отношений

Ярославская область как место для стажировки выбрана благодаря эффективно выстроенной работе по гармонизации межнациональных отношений

Фото: Правительство Ярославской области

Проект направлен на сохранение межнационального мира и согласия в России через повышение уровня профессиональных компетенций и формирование профессионального ресурсного сообщества лидеров и активистов этнокультурных некоммерческих организаций. Мероприятия реализуются в партнерстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В деловую программу входят дискуссии, круглые столы, обмен опытом, встречи с представителями органов власти и другими участниками реализации государственной национальной политики.

Ярославская область как место для стажировки выбрана не случайно. Приветствуя гостей, заместитель губернатора области Андрей Колядин отметил:

– Мы входим в десятку самых спокойных регионов России благодаря эффективно выстроенной работе по гармонизации межнациональных отношений, и у нас есть шанс занять первое место в этой сфере. В области организован мониторинг состояния межнациональных отношений, осуществляется координация деятельности отраслевых органов власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики, получают поддержку общественные инициативы по межнациональному сотрудничеству и профилактике межнациональной напряженности.

По словам Андрея Колядина, по этническому составу наш регион входит в число «самых русских в России», но при этом в Ярославской области насчитывается до 50 национально-культурных объединений, из них 24 – национально-культурные автономии. В работе по сохранению и укреплению межнационального согласия власти в первую очередь взаимодействуют с региональным отделением Ассамблеи народов России.

В деловую программу входят дискуссии, круглые столы, обмен опытом, встречи с представителями органов власти и другими участниками реализации государственной национальной политики

В деловую программу входят дискуссии, круглые столы, обмен опытом, встречи с представителями органов власти и другими участниками реализации государственной национальной политики

Фото: Правительство Ярославской области

Дистанционно подключившийся к работе председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин подтвердил, что в Ярославской области взаимодействие органов власти с институтами гражданского общества и экспертным сообществом строится давно и эффективно:

– Поэтому именно здесь проходит четвертая стажировка всероссийского проекта. Для укрепления и сохранения межнационального мира и согласия очень важно повышение профессиональных знаний авторов национальной политики. Кстати, стажировки для лидеров национальных организаций проводятся впервые в истории российского этнокультурного сектора.

Директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений (г. Москва), член комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Евгения Михалева, обращаясь к коллегам, сказала:

– У нас исключительно многонациональная, поликонфессиональная, многоязычная страна. И мы знаем, что если работаем на межнациональные отношения, то мы работаем на стабилизацию ситуации в нашем обществе, на комфортность и позитивное проживание различных народов в нашей необъятной стране.

Куратор проекта «ЭтНик: стратегия в практике» в ЦФО Татьяна Ключникова рассказала о разработке прикладных механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики

Куратор проекта «ЭтНик: стратегия в практике» в ЦФО Татьяна Ключникова рассказала о разработке прикладных механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики

Фото: Правительство Ярославской области

Деловая программа 4 апреля началась с рассказа куратора проекта «ЭтНик: стратегия в практике» в ЦФО Татьяны Ключниковой из Московской области о разработке прикладных механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики с учетом индивидуального вектора развития этнокультурных НКО. Суть в том, чтобы применять в работе алгоритмы, которые делают ее максимально эффективной, позволяют решать самые актуальные задачи.

Далее собравшимся представили приехавших в Ярославль стажеров - координатора социально значимых проектов Ленинградской региональной общественной организации «Вепсская община» Ольгу Нюман, заместителя председателя Региональной общественной организации азербайджанской диаспоры Архангельской области Эмина Казымова и председателя казачьего творческого объединения «Душа Атамана» из г. Пушкино Московской области Елену Ссас.

В свой первый рабочий день участники встречи провели круглые столы, посвященные различным аспектам реализации Стратегии государственной национальной политики, а также приняли участие в заседании координационного Совета мэрии города Ярославля по межнациональным вопросам, познакомились с деятельностью Региональной Еврейской национально-культурной автономии Ярославской области.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ